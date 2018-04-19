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Этим летом в районе Новогиреево будет работать девять летних кафе
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Этим летом в районе Новогиреево будет работать девять летних кафе 

Управа района Новогиреево 51 минуту назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» в секторе по вопросам торговли и услуг управы района, из шестнадцати летних кафе, имеющих разрешение работать в нашем районе, в этом году откроется только девять.
Почти все сезонные кафе в районе уже смонтированы и начали свою работу. Подавляющее большинство летних веранд откроется при сетевых кофейнях и ресторанах. Они располагаются по следующим адресам:
— Зелёный проспект, д. 83: KFC  — Зеленый проспект, д. 54 А: ресторан «Якитория»
— Зелёный проспект, д. 22: кофейня «Шоколадница»
— Зелёный проспект, д. 62А: кафе «Бургер Кинг»
— Свободный проспект, д. 35 Б: ЗАО «Москва-Макдональдс»
— Свободный проспект, д. 33: кофейня «Шоколадница»
— Свободный проспект, д. 22: кофейня «Чайникофф»
— Металлургов улица, д. 62, стр. 1: бар «Форест»
— Фрязевская улица, д. 4: ресторан «Оазис»
Всего в столице в нынешнем сезоне будут работать больше двух с половиной тысяч летних кафе. Сезон работы летних кафе и веранд в Москве — с 1 апреля по 1 ноября.
Фото — Александр Калугин.
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