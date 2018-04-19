9 идеальных бранчей в ресторанах Петербурга

Хумус и тортилья под соусом из фуа-гра, сицилианские канноли и киш-лорен с лососем, щучьи котлеты и фаршированный молочный поросенок: все это можно найти на воскресных бранчах, на которых готовят кухню Турции, России, Испании, Италии и многих других стран.

Ресторан «Европа»

Бранчи в ресторане «Европа», что на втором этаже Гранд Отеля, проходят уже четверть века. Перед бранчем лучше бы не есть дня три: шведский буфет представлен богато. Угощений столько, что хочется говорить шепотом: прошутто со сладкой дыней и завернутый в цукини крабовый салат, игриво изогнулась фаршированная стерлядь, суши и сашими, салат с уткой и фаршированный молочный поросенок, паштет из утиной печенки с абрикосовым чатни, заливное из креветок, грузинские хинкали, красная икра и горячие оладьи, ростбиф и кулебяка с рыбой, и нежная телятина на косточке. В унисон живому джазу бьет шоколадный фонтан, рядом выстроились шеренги десертов: трюфельный торт и шоколадное эскимо, сметанник с черникой, миндальный торт и фирменные конфеты от Гранд Отеля Европа. В интерьере — культовая мозаика Александра Бенуа, в напитках — без ограничений игристое, белое и красное вино или водка из ледяного самовара; раз в месяц бранч включает шампанское и устрицы.

По воскресеньям с 13 до 16.30 Бранч «Империал» 7500 руб. «Гранд бранч» 8500 руб. с человека Дети с семи до тринадцати лет — 2900 руб. Дети с тринадцати до семнадцати — 3800 руб.

Francesco

На воскресный бранч по-итальянски ждут в ресторане на Суворовском проспекте. С часу до половины шестого на втором этаже накрыт буфет — с пармой и салями тоскано, карпаччо из копченого лосося с маринованным артишоком; ешь сколько влезет. На горячее лазанья в неаполитанском стиле и баклажанные рулетики с сыром и томатами, на сладкое — знаменитые итальянские десерты: трубочки канноли с рикоттой, тирамису, пастьера наполетана. Список блюд меняется от бранча к бранчу, ликер лимончелло остается неизменным. Приведете ребенка — накормят бесплатно.

Суворовский проспект, 47 По воскресеньям с 13 до 17.30 1950 руб. с человека

«Шаляпин»

В городском «Шаляпине» логичным образом кормят нашим, отечественным — вот и бранчи организуют исключительно в русско-домашнем стиле. С 11 утра и до 15 часов — барский завтрак, плавно переходящий в обед. Среди антуражных абажуров в мохнатых кистях и настенных акварелей на общем столе толпятся сырники и творожная запеканка; блинные рулетики со сливочным кремом и форелью; щучьи, куриные, морковные котлеты; блины с мясом, с луком и яйцом. Потчуют варениками с вишней и шашлычками из индейки, все разносолы — без ограничений. На запивку — компот «Школьный», а также морс; цена в 1950 рублей включает бокал игристого.

По воскресеньям с 11 до 15 часов 1950 руб. с человека

«Рубинштейн»

Шаверма с курицей и багет с хумусом и овощами, творог с зеленью и моцарелла с томатами, плов с курицей и фасоль в томатном соусе, крылья в кисло-сладком соусе, профитроли и грушевый татен. Эту еду на все времена в неограниченном количестве получите вместе с дружественной атмосферой и бокалом игристого в «Кафе Рубинштейн» каждое воскресенье. Стоимость шведского стола — 1000 рублей с носа, время — с 13 до 18 часов, ассортимент — меняется сезонно. Бонус — в кафе часто захаживают селебретис, и за соседним столиком можно встретить Ксению Раппопорт или Алексея Германа

По воскресеньям 13 до 18 часов 1000 руб. с человека

Smoke BBQ Все, что предполагает плотная мясная гастрономия, можно есть без ограничений — копчёный окорок, куриные крылья, сосиски ручной работы, тартары с мясом из коптильни, такос в духе мексиканских такерий, bbq-рамен, брускетты с лососем и мясом — и так вплоть до десертов. Также в цену бранча входят два бокала похмельного лагера или вина. И это не все спецпредложение — устрицы отдают за 250 рублей за штуку, а хиты из коптильни от брискета до стейков — по особым ценам в районе 500 рублей.

По субботам и воскресеньям с 10 до 16 часов 1000 руб. с человека

«Ателье Tapas&Bar»

В небольшом темпераментном «Ателье» на Петроградской под жизнеутверждающую боссанову дают бранч в испанском духе. За бранч с персоны попросят 1000 рублей, и вам даже вставать не придется: еду будут приносить. Начнут с закусок: оливки, каперсы и маринованный халапеньо, стыдливо розовеющий хамон серрано и тост с помидорами, изумрудный гуакомоле. Продолжат горячим: тортилья с чоризо и соусом из фуа-гра, куриные крылья в остром томатном соусе, тако с растомленной щекой, яйцо пашот с грибами. Каждое блюдо можно просить вновь и вновь; чего повторять нельзя, так это каву — испанского игристого полагается один бокал. На сладкое — знаменитый мексиканский десерт трес лечес, напитанный густым молочным сиропом.

По воскресеньям с 12.30 до 18.00 1000 руб. с человека

Greneta

В винном баре на Радищева, 34 в легкомысленной обстановке парижского бистро предлагают меню бранча во французском духе: хрестоматийные крок-месье (210 руб.) и крок-мадам (240), омлет с лососем (370), круассан с маскарпоне и вишней (190) и фирменный киш — с лососем и цветной капустой (210). На запивку четыре вида коктейля с ласкающими ухо именами от россини, беллини, мимоза и тинторетто — все на основе игристого вина. Блюда можно заказывать по меню, можно комбинированным сетом — из двух блюд и напитком за 550 руб. или с игристым коктейлем за 750.

По субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов Сеты за 550 и 750 руб.

Wong Kar Wine

Бранчи в камерном паназиатском кафе с видом на Михайловский замок называют поздними завтраками и предлагают в формате а ля карт — по субботам и воскресеньям. Выбирать из модных булочек бао с курицей по-тайски (290 руб.), фудзиямы рамен с беконом и яйцом (340), тунцом с жареной брокколи в кунжутном соусе (480), японским омлетом с копченым лососем (360). В десертном предложении — жареные бананы с глазированным пеканом и соусом из соленой карамели (270). Во время бранча действует спеццена для напитков: черносмородиновый сидр или розовое игристое обойдутся дешевле.

По субботам и воскресеньям с 12 до 16 часов

Cafe Beirut

В крохотном ближневосточном кафе близ Эльфийского садика бранчуются в формате буфета и мероприятие это называют турецким завтраком. На общем столе у входа празднуют воскресенье небольшие закуски, что называются по-турецки мезе: нежное пюре из нута — хумус и мягкий творожный сыр — лабане, брынза, оливки и печеная паприка, приторная пахлава. По мере опустошения тарелочки для мезе наполняются снова. Цена в 590 рублей, кроме многоразового пользования буфетом, включает горячее на выбор: еврейскую яичницу с разнотравьем — шакшуку или пирог борек со шпинатом и сулугуни, а еще свежевыжатый сок и турецкий чай.

По воскресеньям с 12 до 16.30 часов 590 руб. с человека

Текст: Анна Коварская