Тимати: я до сих пор очень люблю все, что готовит моя мама

— Для музыканта важно то, что он ест каждый день, или для творческих людей это не главное?

— Есть мнение, что голодный музыкант это хорошо, самые лучшие песни пишутся на голодный желудок. Я с этим категорически не согласен. Если я не поем как следует перед концертом, это будет не самое лучшее мое выступление. Я трачу на сцене много энергии, поэтому мне нужно как следует зарядиться. А вот Григорий Лепс наоборот, признается, что если поест даже за два часа до концерта, то чувствует себя на сцене неважно. Я вообще люблю поесть и не собираюсь ограничивать себя в этом удовольствии. Быть суперстройным и иметь кубики на прессе — это не мой типаж. Я люблю макароны со всякими соусами, люблю фаст-фуд, люблю острые

блюда. Конечно, сейчас приходится с такой едой быть более аккуратным, мне ведь уже не 18 лет, но я по-прежнему все эти вкусные вредности очень уважаю.

— Ваш первый самостоятельный заработок связан с бургерами, открытием в Москве первого ресторана «Макдоналдс» . Это как-то повлияло на то, что вашим первым кулинарным проектом стала бургерная?

— Наверное, нет, когда мы с моими партнерами Пашу и Вальтером решили запускать пищевой проект, то хотели стартовать исключительно с блюдами из курицы. И только позже концепция изменилась. Честно говоря, про бургерную мы даже и не думали, так как не представляли, как вообще можно влезть в такой раскрученный сегмент рынка. А теперь я понимаю, что возможно абсолютно все. Если есть крутая концепция, у тебя хорошая команда, а также правильный маркетинг, реально раскачать любую индустрию.

— Вы планируете экспансию Black Star Burger в другие города России или за рубеж?

— Да, у нас уже идет строительство и подобрано место в Лос-Анджелесе. Следующим будет Нью-Йорк. В Европу пока не идем. Будут однозначно страны СНГ. И, конечно, идет экспансия в города России, есть уже 4 места в городах-миллионниках. До конца года мы откроем 10 точек по всей стране — в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове.

— Насколько тема еды вам интересна — это просто часть бизнеса, дань моде или нечто большее? Считаете ли вы гастрономию одной из разновидностей искусства?

— Я на 100 процентов убежден, что гастрономия — это искусство, причем достаточно сложное. Чтобы сделать крутой продукт, нужно много умения, опыта, какого-то внутреннего чутья и таланта. Все известные повара — люди талантливые и необычайно работоспособные.

— Планируете ли вы открыть более серьезный­ ресторан?

— Мы уже запустили первый Black Star Burger PRIME. Пока он позиционируется как закусочная, но на самом деле это серьезный ресторан. Кухню мы отрабатывали несколько месяцев задолго до официального открытия, и уже сейчас за меню нам не стыдно.

— Насколько важна музыка в кафе?

— Это очень важная составляющая, которая создает нужную атмосферу. У нас с музыкой проблем нет: всегда самый модный и свежий контент, потому что играет наша радиостанция Black Star Radio.

— У вас есть собственный бренд одежды, линия парфюма, тату-салон, барбер-шоп, музыкальная студия, игровой бизнес, сеть быстрого питания. Какие еще сферы деятельности планируете освоить в будущем?

— Мы сейчас активно расширяем проект Black Star Food. Готовимся к выпуску широкой линейки напитков: это будет и холодный чай, и кола, и соки, и какие-то совсем оригинальные комбинации.

— Есть ли у вас семейные кулинарные традиции? Что вы любите есть дома?

— Я до сих пор очень люблю все, что готовит моя мама. Наша домашняя еда — это смесь восточных элементов с традиционной российской кухней. А из обязательных семейных традиций — салат оливье на Новый год. Только в нашей семье он всегда без свинины готовится.

— Во что или в кого вы верите?

— В Бога точно верю, а также в свои силы и в свою страну!