В столовых нижегородских школ появится особое меню для аллергиков

Пилотный проект будет реализован в детсадах и, возможно, школах одного из районов города. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с родителями учеников.

«Родители смогут подать заявление, что их ребенку по каким-то причинам необходимо индивидуальное питание. Например, отдельно будут составлять меню для аллергиков. По этому меню будут отдельно поставляться продукты питания, в том числе напрямую с молочной кухни», — отметил глава города.

Если эксперимент признают успешным, подобные меню появятся и в других районах.

Кстати, нижегородцы предложили организовать общественный контроль в школьных столовых с участием родителей. Также есть предложение пересмотрены интервалы питания во время школьных перемен. Поставщики продуктов же заняты поиском новых блюд для школьников.

«Сейчас дети лучше всего едят куриные котлетки, отбивные, наггетсы, многие любят соте из филе с овощами. Поэтому мы чаще всего готовим из мяса птицы и нежирной говядины. Конечно, стараемся и к рыбе приучать, но это непросто», — поделилась наблюдениями генеральный директор торгового дома «Народный» Галина Калачева.

Ранее мэр поручил компаниям-поставщикам школьного питания скорректировать школьное меню с учетом пожеланий и предпочтений нижегородских школьников и их родителей.