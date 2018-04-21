Ещё
В ТЦ «Капитолий» открылся ресторан сети Osteria Mario
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ТЦ «Капитолий» открылся ресторан сети Osteria Mario 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
Новое заведение сети Osteria Mario, входящей в ресторанный холдинг «Тигрус», начало работу по адресу проспект Вернадского, д. 6, на 3-м этаже ТЦ «Капитолий». Для компании это 13-я по счету точка сети Osteria Mario и 20-й ресторанный проект в портфеле Холдинга. Ресторан находится под собственным управлением. Площадь заведения около 370 кв.м., помещение рассчитано на 158 посадочных мест.
Osteria Mario — сеть ресторанов итальянской кухни. Бренд-шеф проекта — Александр Морин. Несмотря на то, что акцент сделан на классической итальянской кухне в авторской подаче, сами блюда будут понятны для гостей. Меню полноформатное — ​закуски, салаты, супы, основные блюда, блюда на гриле и десерты.
Особое внимание в ресторане уделено пицце. Она здесь представлена ​на тонком тесте ​и практически на любой вкус, от классической маргариты до таких позиций, как: «Мортаделла с фисташками и трюфельным» (520 руб.), «Мидии в сливочном соусе с белым вином» (610 руб.) и​​ др.
Отдельный блок в меню посвящен ​свежей ​пасте и ризотто​. ​Среди них — «Феттучине с уткой» (510 руб.), «Ризотто с лесными грибами» (430 руб.), «Конкильони нери с крабом» (640 руб.) и многие другие.
Винная карта ресторана включает наиболее известные итальянские винодельческие регионы: Тоскана, Пьемонт, Венето, Абруццо, Сицилия, Апулия. Отдельное место в винной карте отведено Бароло от производителя ​Бени Батазиоло. Также в карте собраны классические вина Франции, Испании и Нового Света на любой вкус и настроение.
Для детей в Osteria Mario есть специальное меню. Каждые выходные проводится бесплатная развлекательная программа с различными занятиями и мастер-классами для детей от 3-х до 12-ти лет. За участие в занятиях дети получают настоящие сольдо, которые можно потратить в ресторане, например, на десерт.
На данный момент сеть Osteria Mario насчитывает 11 ресторанов в Москве и по одному в Казани и Тольятти. Заведения работают как в стрит формате, так и в крупных торговых центрах.
До конца 2018 года планируется открытие минимум трех ресторанов, один из которых будет расположен в Центральном детском магазине.
Адрес: пр-т Вернадского, д. 6, на 3-м этаже ТЦ «Капитолий»
Kitchenmag: последние новости
В историческом центре Москвы открылся круглосуточный ресторан Основатели Lumberjack bar запускают барную школу Максим Попов создал новый гастрономический проект Streat
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино9
Звезды пришли на открытие ММКФ18
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение