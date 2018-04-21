В ТЦ «Капитолий» открылся ресторан сети Osteria Mario

Новое заведение сети Osteria Mario, входящей в ресторанный холдинг «Тигрус», начало работу по адресу проспект Вернадского, д. 6, на 3-м этаже ТЦ «Капитолий». Для компании это 13-я по счету точка сети Osteria Mario и 20-й ресторанный проект в портфеле Холдинга. Ресторан находится под собственным управлением. Площадь заведения около 370 кв.м., помещение рассчитано на 158 посадочных мест.

Osteria Mario — сеть ресторанов итальянской кухни. Бренд-шеф проекта — Александр Морин. Несмотря на то, что акцент сделан на классической итальянской кухне в авторской подаче, сами блюда будут понятны для гостей. Меню полноформатное — ​закуски, салаты, супы, основные блюда, блюда на гриле и десерты.

Особое внимание в ресторане уделено пицце. Она здесь представлена ​на тонком тесте ​и практически на любой вкус, от классической маргариты до таких позиций, как: «Мортаделла с фисташками и трюфельным» (520 руб.), «Мидии в сливочном соусе с белым вином» (610 руб.) и​​ др.

Отдельный блок в меню посвящен ​свежей ​пасте и ризотто​. ​Среди них — «Феттучине с уткой» (510 руб.), «Ризотто с лесными грибами» (430 руб.), «Конкильони нери с крабом» (640 руб.) и многие другие.

Винная карта ресторана включает наиболее известные итальянские винодельческие регионы: Тоскана, Пьемонт, Венето, Абруццо, Сицилия, Апулия. Отдельное место в винной карте отведено Бароло от производителя ​Бени Батазиоло. Также в карте собраны классические вина Франции, Испании и Нового Света на любой вкус и настроение.

Для детей в Osteria Mario есть специальное меню. Каждые выходные проводится бесплатная развлекательная программа с различными занятиями и мастер-классами для детей от 3-х до 12-ти лет. За участие в занятиях дети получают настоящие сольдо, которые можно потратить в ресторане, например, на десерт.

На данный момент сеть Osteria Mario насчитывает 11 ресторанов в Москве и по одному в Казани и Тольятти. Заведения работают как в стрит формате, так и в крупных торговых центрах.

До конца 2018 года планируется открытие минимум трех ресторанов, один из которых будет расположен в Центральном детском магазине.

Адрес: пр-т Вернадского, д. 6, на 3-м этаже ТЦ «Капитолий»