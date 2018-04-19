«Чайхона №1» может начать работу в Крыму в 2019 году

Рестораны «Чайхона №1» могут появиться в Крыму в 2019 году, сообщил RNS совлалелец ресторанного холдинга Restart (развивает сети «Чайхона №1», «OBED BUFET», Ploveberry и другие) Алексей Васильчук в кулуарах Ялтинского международного экономического форума — 2018.

«Мы смотрим место. Предложения поступают, я приезжаю, смотрю. В 2018 году мы уже, наверное, не успеем, потому что уже сезон начинается через 1,5 месяца. А в 2019 году хотели бы», — сказал он.

Васильчук отметил, что компания уже открывает ресторан в Сочи.