В Show me bar пройдет вернисаж выставки Рады Ийя

В Show me bar откроется выставка картин Рады Ийя и презентация новых напитков, на создание которых ребят вдохновили работы художницы. Об этом сообщают организаторы.

в эту пятницу, 20 апреля в 20:00 в Show me bar'e пройдет презентация картин Рады Ийя. Ее работы вдохновлены процессом познания себя через толкование традиционных значений карт таро.

Сами картины, в свою очередь, воодушевили команду бара на создание новых напитков, передающих мистическую энергетику Карибских Островов.

Вход свободный, начало в 20:00.