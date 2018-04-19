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В Show me bar пройдет вернисаж выставки Рады Ийя
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В Show me bar пройдет вернисаж выставки Рады Ийя 

Собака 16 минут назад
В Show me bar откроется выставка картин Рады Ийя и презентация новых напитков, на создание которых ребят вдохновили работы художницы. Об этом сообщают организаторы.
в эту пятницу, 20 апреля в 20:00 в Show me bar'e пройдет презентация картин Рады Ийя. Ее работы вдохновлены процессом познания себя через толкование традиционных значений карт таро.
Сами картины, в свою очередь, воодушевили команду бара на создание новых напитков, передающих мистическую энергетику Карибских Островов.
Вход свободный, начало в 20:00.
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