Совладелец «Чайхоны №1» рассказал о совместном проекте с Adidas на ЧМ-2018

Холдинг Restart (развивает сети «Чайхона №1», «Obed Bufet», Ploveberry и другие) ведет переговоры с немецким производителем спортивной экипировки Adidas о партнерстве в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018, рассказал RNS совладелец холдинга Алексей Васильчук

«Мы планируем коллаборацию с Adidas, начинаем сотрудничать. (Это будут мероприятия. — RNS) с призами в виде футбольных мячей и так далее», — сказал он, отметив, что сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Adidas является одним из спонсоров Международной федерации футбола (ФИФА).

Васильчук также отметил, что в ресторанах сети будет представлено специальное меню для ЧМ-2018.

«Это будет пивное меню с 15 июня по 15 июля во всех ресторанах», — добавил он.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.