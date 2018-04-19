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Совладелец «Чайхоны №1» рассказал о совместном проекте с Adidas на ЧМ-2018
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Совладелец «Чайхоны №1» рассказал о совместном проекте с Adidas на ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Холдинг Restart (развивает сети «Чайхона №1», «Obed Bufet», Ploveberry и другие) ведет переговоры с немецким производителем спортивной экипировки Adidas о партнерстве в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018, рассказал RNS совладелец холдинга Алексей Васильчук.
«Мы планируем коллаборацию с Adidas, начинаем сотрудничать. (Это будут мероприятия. — RNS) с призами в виде футбольных мячей и так далее», — сказал он, отметив, что сейчас ведутся соответствующие переговоры.
Adidas является одним из спонсоров Международной федерации футбола (ФИФА).
Васильчук также отметил, что в ресторанах сети будет представлено специальное меню для ЧМ-2018.
«Это будет пивное меню с 15 июня по 15 июля во всех ресторанах», — добавил он.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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