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Какие вина стоит открыть для себя этой весной?
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Какие вина стоит открыть для себя этой весной? 

Itsmywine.ru 40 минут назад
Фото: Itsmywine.ru
Столичные сомелье дают установку на виноСомелье Александр Парфинюк, Prosecco Bar PR11:Этой весной я бы обратил внимание на легкие белые и розовые вина. Благо выбор их большой — от французских мерло до испанских росадо. Для себя я нашёл идеальный вариант итальянскогорозового из пино неро, его ягодные нюансы отлично подходят для вечерних посиделок и разговоров после работы в компании друзей. Для повседневного варианта выбор пал на легкие слабоалкогольные белые вина. Это могут быть модные новозеландские совиньоны или португальские виньо верде. Также не стоит забывать о представителях Восточной Европы, Австрии, Венгрии, Румынии. Думаю, вина из этих стран в скором будущем будут покорять все больше людей своей доступностью и вкусом. Сомелье Антон Григорьев, Wine Happens:Что будет модно этой весной? Данный вопрос я задаю себе сам и примерно понимаю, что тенденция оранжевых вин, которая началась с прошлого года, будет популярна и в этом году! Это вина, которые получается путем настаивания виноградного сока вместе с кожицей, веточками и семенами, в керамических сосудах, цементных чанах или дубовых бочках. Не стоит списывать со счетов, такое явление, как петнат — вина, приготовленные дедовским методом «ансестраль», они получаются слабоалкогольные и слабогазированные, в теплую или жаркую погоду это будет отличное сопровождение вечера. Сомелье Степан Кутимский, ресторан «Казбек»:Этой весной правят бал именно белые вина, пробовать нужно следующие: португальскоевинью верде, испанское чаколи, хрустящие немецкие рислинги с небольшим остаточным сахаром, французское мюскаде, ну и, конечно, более ароматные, такие как совиньон блан во всех его проявлениях, от той же Франции, Австрии, севера Италии до ЮАР и Новой Зеландии. Все эти вина довольно легкие, умеренны в алкоголе и обладают хорошей кислотностью. Но если вы не сторонники белых вин, советую присмотреться к розовым. Фото: iStock.com/barmalini
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