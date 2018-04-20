В историческом центре Москвы открылся круглосуточный ресторан

В пешей доступности от Красной площади теперь едят и поют караоке в формате 24/7, сообщают наши коллеги из Restoclub. При создании очередной концепции ресторатор со стажем Вячеслав Семендуев решил отдать дань памяти двум своим закрытым заведениям — «Эльдорадо» и «Ля гурмэ». Добрую половину меню Sun&Moon составляют хитовые позиции этих некогда знаменитых и очень успешных заведений. Ресторан обосновался в старинном особняке на Большой Никитской: группа итальянских архитекторов реставрировала здание в течение двух с половиной лет. Интерьер, впрочем, с историческим не имеет ничего общего: Sun&Moon — это современное европейское бистро в жизнерадостной гамме. Второй этаж представляет собой балкон, благодаря чему сохраняется ощущение простора.

Не так уж часто в последнее время можно услышать об открытии ресторана с фокусом на традиционной европейской кухне. Ее в Sun&Moon представляют как раз-таки проверенные временем блюда из меню «Эльдорадо» и «Ля гурмэ». Кроме того, здесь предлагают модный авторский comfort food от Вячеслава Казакова ("Ностальжи", GQ Bar, «Облака») и Светланы Устиновой ("D. O. M. ", Twins). Среди стартеров роль европейской «классики» исполняют, например, вителло-тоннато (590 руб.) и тревизский салат с домашним беконом, яблоками и соусом блю-чиз (640 руб.). Можно вместо закуски взять французский луковый суп (350 руб.), а продолжить традиционно европейскую трапезу котлетой де-воляй с картофелем «Пон-Неф» (470 руб.) или ризотто с кроликом (650 руб.). Если же говорить об авторских находках тандема поваров, то можно отметить среди прочего фаршированные кальмары с кремом из сельдерея и грушевым тартаром (790 руб.), севиче из тунца с острыми огурцами и маринованным редисом (590 руб.), а также подкопченный лосось с морковным пюре и соусом из кокосового молока (890 руб.).

В ближайшем будущем ресторан запустит летнюю веранду: сейчас ее обустраивают на крыше здания. С нее откроется приятный вид на перспективу Большой Никитской и Храм Вознесения Господня. Что касается караоке, то для него оборудован отдельный зал с мини-сценой, а из прочих развлечений в Sun&Moon — еженедельные диджей-сеты.

Средний чек: 1800 рублей (без напитков) Адрес: ул. Б. Никитская, 15, cтр. 1