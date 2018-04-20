«Переделывать не заинтересованы». Винный бар в центре Екатеринбурга выставлен на продажу

Teleclub group Олега Кумыша закрывает проект Amy Wine House в центре Екатеринбурга — площадка винного бара оказалась мала для мероприятий. Но винный бум не закончен — к открытию готовится новый игрок. Винный бар Amy Wine House (входит в Teleclub group Олега Кумыша), открывшийся летом 2017 г. в универмаге «Большой» в центре Екатеринбурга, выставлен на продажу. Как передает Momenty.org, площадка не позволяет проводить мероприятия, которые планировались ранее.

Расширять и переделывать помещение под новый формат — кафе или ресторан — мы сами не заинтересованы, так как это не является профильным бизнесом нашего холдинга, — пояснили изданию в компании.

Как сообщал DK.RU, в Москве и Петербурге, по оценкам рестораторов, в 2016 г. было открыто более 140 винных баров и заведений, близких к ним по формату. В Екатеринбурге такой формат пока ограничен, но с 2016-2017 гг. его можно назвать определенным трендом, говорили эксперты. Так, помимо Amy Wine House в прошлом году в городе начала работу точка «Кино-домино» (проект компании «Про-вайн»), которая придерживается формата винной лавки. Также о планах по открытию в уральском мегаполисе винного клуба заявлял представитель челябинского холдинга «Ариант» Александр Кретов — предполагается, что точка будет представлять собой симбиоз магазина, винотеки, винного бутика, школы сомелье и заработает до конца 2017 г.

Примечательно, что екатеринбургский сомелье Семен Соловьев в конце 2016 г. закрыл Champagne Bar, работавший в Fashion Gallery напротив клубного дома «Тихвин». В интервью DK.RU он пояснял: проект не приносил ожидаемой прибыли и был бы более успешен в другое экономическое время.

Вместе с тем в Екатеринбурге готовится открытие нового винного бара — заведение «Био Шмио» заработает в районе ул. Малышева и Луначарского. Бокал вина обещают в ценовом диапазоне от 220 руб. до 700 руб., максимальная стоимость бутылки находится на уровне 7680 руб. В меню будут оливки, сыры, паштеты, а также горячие блюда из курицы и рыбы.