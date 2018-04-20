Елена Летучая рассказала, почему ушла из «Ревизорро», и высказалась о новых ведущих шоу

Елена Летучая (39) была бессменной ведущей шоу «Ревизорро» с 2014 года. Однако в 2017 она со скандалом ушла из проекта на Первый канал (несмотря на контракт с телеканалом «Пятница», который был заключен до 2019 года).

Летучая уже не раз говорила о «Ревизорро» и причинах своего ухода из проекта: жаловалась на сливы информации, проблемы с безопасностью и собственные проблемы со здоровьем.

https://www.youtube.com/watch?v=1b6WXkVfqe4

И вот, Елена снова вернулась к этой теме, поделившись деталями съемок последнего сезона, а также своим мнением о других ведущих шоу. На днях Летучая дала интервью Дмитрию Левицкому в его авторской программе ReBro.

О съемках и первом уходе из проекта

«Сначала боялись, но я-то вообще без тормозов. Руководство вообще с опаской относилось к этой истории. Я ушла, потому что я не могла снимать. Мне сказали врачи полгода минимум восстановление, а они хотели все больше и больше снимать. И началась вот эта история с заменами ведущих и так далее. Но московский сезон я всегда очень хотела снять, мне очень хотелось узнать, что же будет», — призналась Елена.

О московском сезоне

«Дали людей, которые вообще не понимали, что они делают (о съёмочной группе). Они думали, что они делают скандальное шоу. Мы начали снимать, я сняла один ресторан на Патриарших прудах. Он был очень хорошим, я дала им табличку. У меня было условие, что меня никто не «пушит». Я говорила, что мы должны проверить всех рестораторов. После первого ресторана я поняла, что что-то не то, потому что мне начали звонить со словами «что Летучая там х*ню снимает, что купили ее», оказалось, что этот ресторан две недели готовился. Я начала проверять информацию, и действительно, кто-то им сказал, что они будут первыми, и они готовились», — поделилась ведущая. Она также призналась, что хотела прийти и снять табличку, но телеканал «Пятница» не дал ей этого сделать, заявив, что это никогда не выйдет в эфир.

https://www.youtube.com/watch?v=WF-Q3kNF1dk

О причинах ухода

«Я поняла, что не могу больше связывать себя с «Ревизорро». У меня скан, понимаешь. Я в ресторане хожу, он идеальный, я хожу и чувствую, что-то не то. Я захожу и нахожу огромное количество просрочки. У меня операторы мои, которые вместе со мной прошли этот путь, говорят: «Они знали». Я начала менять рестораны так, как считала нужным, но очень странно стратегически сдвинули все дорогие рестораны в конец. Я не могла на это повлиять, я устала бороться. Началась игра без меня», — заявила Летучая. Терпение ведущей лопнуло, когда она, просматривая материал, увидела в ресторане таракана, хотя там его не было. «Я вижу в программе, в ресторане, в котором не было тараканов, ползет таракан. Я начинаю названивать всем продюсерам и говорю: „Почему в этой программе таракан? Не было тараканов!“. Мне говорят, что были. Я сказала, что я останавливаю съемки и больше не буду работать», — призналась Елена.

О новых ведущих

«Что мне ревновать к новым ведущим, если они просто убили мое шоу. Была Романовская (32) но я вообще ее ведущей не считаю. От того, что происходило тогда, у меня волосы шевелились. Все эти танцы в коротких юбках и так далее. Но она долго не продержалась. А то, что касается Насти Самбурской (31) — она актриса, а в этом шоу нельзя играть. И потом у нее очень тяжелая агрессивная энергетика».

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Елена также призналась, что высоких рейтингов у «Ревизорро» сейчас нет. Сама Летучая в работе: она ищет формат для нового проекта, и он точно связан с ресторанами не будет. Напомним, из шоу «Летучий отряд» на Первом ведущая ушла из-за проблем со здоровьем. В январе она призналась, что не может переносить столь частые перелеты из-за стенокардии.

https://www.youtube.com/watch?v=tTf_pwwUKkc

Надеемся, вскоре увидеть Елену на экранах!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elena-letuchaya-rasskazala-pochemu-ushla-iz-revizorro-i-vyskazalas-o-novyh-vedushhih-shou/