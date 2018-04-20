Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о пережитых в Ставрополе ужасах

Телеведущая Елена Летучая рассказала о съёмках «Ревизорро» в Ставрополе в программе ReBro.

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому в авторской программе ReBro. В ходе беседы она упомянула съёмку пилотного выпуска в Ставрополе и проблемы, с которыми она столкнулась в ресторане «Новый Рим».

По сценарию, съёмочная группа не должна была предупреждать владельцев заведения о предстоящей проверке. Елена осмотрела кухню и зал «Нового Рима», сняла всё, а затем началось то, чего продюсеры программы «Ревизорро» не могли предвидеть.

В ресторан приехали хозяева, которых Елена в интервью назвает «братками», а за ними полицейские. Съёмочную группу не выпускали из ресторана и требовали сказать имя заказчика проверки. Елена признаётся, что в тот раз ей было по-настоящему страшно.