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Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о пережитых в Ставрополе ужасах
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Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о пережитых в Ставрополе ужасах 

АиФ Ставрополье 21 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Телеведущая Елена Летучая рассказала о съёмках «Ревизорро» в Ставрополе в программе ReBro.
Бывшая ведущая программы «Ревизорро» дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому в авторской программе ReBro. В ходе беседы она упомянула съёмку пилотного выпуска в Ставрополе и проблемы, с которыми она столкнулась в ресторане «Новый Рим».
По сценарию, съёмочная группа не должна была предупреждать владельцев заведения о предстоящей проверке. Елена осмотрела кухню и зал «Нового Рима», сняла всё, а затем началось то, чего продюсеры программы «Ревизорро» не могли предвидеть.
В ресторан приехали хозяева, которых Елена в интервью назвает «братками», а за ними полицейские. Съёмочную группу не выпускали из ресторана и требовали сказать имя заказчика проверки. Елена признаётся, что в тот раз ей было по-настоящему страшно.
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