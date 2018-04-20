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Лучшее за 500 лет. Знаменитый повар Влад Пискунов раскрыл все секреты русской кухни
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Лучшее за 500 лет. Знаменитый повар Влад Пискунов раскрыл все секреты русской кухни 

Мир24 1 час назад
В издательстве «Эксмо» выходит вторая часть большого гастрономического исследования русской кухни, проведенного известным поваром и автором кулинарных бестселлеров Владом Пискуновым. Книга «Русская кухня. Лучшее за 500 лет. Книга вторая. Супы, горячие блюда из рыбы, мяса и птицы» — продолжение глобального проекта по изучению русской кухни, стартовавшего почти полтора года назад.
Влад Пискунов — не просто повар, он увлеченный исследователь и признанный авторитет во всем, что касается поиска и адаптации старинных русских рецептов. Работая над этим циклом, в который войдут три объемных тома, Влад немало попутешествовал по стране, провел долгие часы в библиотеках и архивах, общался с известными поварами, изучал, обобщал и многократно тестировал найденные рецепты.
Книги Влада Пискунова — это сборники рецептов, баек, историй и размышлений о том, что же представляет собой русская кухня. Автор не устает напоминать, что она может быть современной, самобытной и сбалансированной. Влад без устали развенчивает мифы о русской кухне и предлагает всем, кто интересуется гастрономической историей нашей страны, взглянуть на нее новыми глазами.
«Не отказывайте русской кухне в праве быть современной! Причем не новой, как ее в последнее время пытаются представить, а именно современной. Русская кухня может и должна быть такой — не вновь выдуманной, а пережившей эволюционные изменения, прошедшей проверку временем, впитавшей в себя лучшее и отторгнувшей неприемлемое, что одинаково справедливо как для кухни домашней, так и ресторанной».
Первая книга трехтомника была посвящена закускам в самом широком смысле. В фокусе внимания второго тома — более основательные блюда, без которых немыслима сытная русская трапеза. Одних только рецептов супов в ней более сорока! Кто бы мог подумать, что в русской кухне такое большое внимание уделялось первым блюдам. Это и уха из петуха, и московский раковый суп, суточные щи и постная горохово-ячневая похлебка, суп потемкинский и наваристая щучина. Важно отметить, что все ингредиенты для рецептов из книги вполне доступны, а технологии приготовления не требуют немедленно начать поиски той самой русской печи или каких-то особо сложных старинных приспособлений. Влад Пискунов — современный шеф-повар, он знает, как адаптировать рецепты под наши реалии без изменения вкусовых качеств изысканных блюд.
Об авторе: Влад Пискунов — шеф-повар ресторана «Матрешка», известный кулинар, блогер. Автор книг «Все о том, как вкусно есть», «Вот блин», «Гриль», «Русская кухня. Лучшее за 500 лет. Книга первая». Влад сам ищет рецепты, готовит, фотографирует, пишет и верстает свои книги. Готовит по своим рецептам на Первом канале в передаче «Фазенда», ведет кулинарные мастер-классы. Специализируется на русской кухне.
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