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В Прикамье приставы отменили банкет в пожароопасном ресторане
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В Прикамье приставы отменили банкет в пожароопасном ресторане 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пожарные инспекторы после проверки в Лысьве кафе и ресторана нашли множественные нарушения пожарной безопасности. Заведения общепита находились в одном здании и принадлежали одному собственнику. Суд по требованию сотрудников МЧС принял решение о закрытии пожароопасных объектов. Получив исполнительные листы с решением суда, в кафе и ресторан пришли судебные приставы.
Несмотря на то, что хозяин лысьвенского ресторана лично присутствовал на судебном процессе и знал о закрытии, он принял заказ на проведение банкета на 80 персон. Ресторатор закупил продукты и уже начал готовить блюда, когда на пороге ресторана появились судебные приставы.
«Давайте перенесём закрытие на завтра», — умолял мужчина сотрудников УФССП.
«Упущенная выгода больше беспокоила владельца, чем вопросы безопасности, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Судебные приставы заверили бизнесмена, что не допустят проведение мероприятия в помещениях, признанных судом пожароопасными. После непродолжительных пререканий здание было освобождено и опечатано».
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