В Прикамье приставы отменили банкет в пожароопасном ресторане

Пожарные инспекторы после проверки в Лысьве кафе и ресторана нашли множественные нарушения пожарной безопасности. Заведения общепита находились в одном здании и принадлежали одному собственнику. Суд по требованию сотрудников МЧС принял решение о закрытии пожароопасных объектов. Получив исполнительные листы с решением суда, в кафе и ресторан пришли судебные приставы.

Несмотря на то, что хозяин лысьвенского ресторана лично присутствовал на судебном процессе и знал о закрытии, он принял заказ на проведение банкета на 80 персон. Ресторатор закупил продукты и уже начал готовить блюда, когда на пороге ресторана появились судебные приставы.

«Давайте перенесём закрытие на завтра», — умолял мужчина сотрудников УФССП.

«Упущенная выгода больше беспокоила владельца, чем вопросы безопасности, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Судебные приставы заверили бизнесмена, что не допустят проведение мероприятия в помещениях, признанных судом пожароопасными. После непродолжительных пререканий здание было освобождено и опечатано».