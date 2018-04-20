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Рестораны Екатеринбурга не готовы к приему болельщиков чемпионата мира
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Рестораны Екатеринбурга не готовы к приему болельщиков чемпионата мира 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По словам food and beverage консультанта Екатерины Прасовой, в общей массе, ресторанный бизнес «готов не очень как физически, так и морально». Первой проблемой, по мнению специалиста, станет языковой барьер: не весь персонал говорит на английском и не все рестораторы успели подготовить меню на двух языках. Также наряду с привычными европейскими блюдами иностранцы захотят попробовать продукты, отражающие колорит местности, где они находятся, а этого рестораны пока предложить не могут.
«Где я в Екатеринбурге могу попробовать уральскую кухню? Нигде. Ту же самую дичь надо предлагать наряду с привычными европейскими блюдами, но пока этого нет», — сказала Екатерина Прасова, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».
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