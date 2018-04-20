Рестораны Екатеринбурга не готовы к приему болельщиков чемпионата мира

По словам food and beverage консультанта Екатерины Прасовой, в общей массе, ресторанный бизнес «готов не очень как физически, так и морально». Первой проблемой, по мнению специалиста, станет языковой барьер: не весь персонал говорит на английском и не все рестораторы успели подготовить меню на двух языках. Также наряду с привычными европейскими блюдами иностранцы захотят попробовать продукты, отражающие колорит местности, где они находятся, а этого рестораны пока предложить не могут.