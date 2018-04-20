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Константин Ивлев открыл свой ресторан в Нижнем Новгороде
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Константин Ивлев открыл свой ресторан в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Константин Ивлев открыл свой ресторан в Нижнем НовгородеНа высоте во всех смыслах. Именно так можно сказать о ресторане, который открыл в Нижнем Новгороде Константин Ивлиев. Располагается он на 11 этаже престижного отеля.
За кухню в ресторане отвечают Константин Ивлев (шеф-повар, ведущий кулинарных телепроектов «Адская кухня», «На ножах») и Илья Благовещенский (шеф-повар, специализирующийся на приготовлении блюд современной русской кухни).
Интерьеры ресторана завораживают.
Гости ресторана смогут найти блюда на любой вкус.
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