Константин Ивлев открыл свой ресторан в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда: последние новости

«Очереди как в Мавзолей». Тимати открыл ресторан в Нижнем Новгороде

Девять кукол и шахтёрский фонарь из Вокруты. Нижегородский актёр Олег Шапков стал лауреатом «Золотой маски»