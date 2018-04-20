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Еще одно кафе закрыли в Нижегородской области
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Еще одно кафе закрыли в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Деятельность кафе в Павлово приостановили на 60 дней после проверки Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что на кухне заведения отсутствует вытяжка над плитой. Это является нарушением санитарных норм и может нанести вред здоровью жителям дома, где располагается кафе.
Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что кафе «Милена» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.
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