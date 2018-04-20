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В Англии начались поиски готового жениться на курице мужчины
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В Англии начались поиски готового жениться на курице мужчины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ресторан из английского города Нортгемптон разыскивает посетителя, который изъявил желание жениться на своем любимом блюде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
«Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий», — признался в интернете один из клиентов заведения. Отзыв попался на глаза владельцу ресторана. «Это блюдо нравится многим посетителям, но руку и сердце за него предложили впервые», — утверждает он.
Теперь заведение пытается отыскать автора отзыва. Если тот действительно готов заключить брак с карри, ресторан возьмет организацию свадьбы на себя. В качестве свадебного порядка молодожену будут целый год присылать готовые обеды бесплатно.
Карри — популярное индийское блюдо, состоящее из тушеных овощей и мяса, приправленного смесью пряностей на основе корня куркума. В Индии обязательным компонентом приправы является также лист растения карри.
В 2015 году сообщалось, что 22-летний житель Томска попытался жениться на пицце. Когда его не пустили в ЗАГС, он устроил свадебную церемонию в кафе. «Пицца не отвергнет и не предаст, а я ее действительно искренне люблю», — заявил он.
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