В Англии начались поиски готового жениться на курице мужчины

Ресторан из английского города Нортгемптон разыскивает посетителя, который изъявил желание жениться на своем любимом блюде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий», — признался в интернете один из клиентов заведения. Отзыв попался на глаза владельцу ресторана. «Это блюдо нравится многим посетителям, но руку и сердце за него предложили впервые», — утверждает он.

Теперь заведение пытается отыскать автора отзыва. Если тот действительно готов заключить брак с карри, ресторан возьмет организацию свадьбы на себя. В качестве свадебного порядка молодожену будут целый год присылать готовые обеды бесплатно.

Карри — популярное индийское блюдо, состоящее из тушеных овощей и мяса, приправленного смесью пряностей на основе корня куркума. В Индии обязательным компонентом приправы является также лист растения карри.

В 2015 году сообщалось, что 22-летний житель Томска попытался жениться на пицце. Когда его не пустили в ЗАГС, он устроил свадебную церемонию в кафе. «Пицца не отвергнет и не предаст, а я ее действительно искренне люблю», — заявил он.