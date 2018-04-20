«Турандот»: что такое «открытое» меню?

Паназиатский ресторан «Турандот» приготовил специально предложение для тех, кто хочет основательно пообедать или поужинать и при этом не готов тратить много денег.

«Меню без границ» — это салаты, суши, роллы, холодные и горячие закуски и основные блюда, а также десерты — и все в неограниченном количестве всего за 3200 рублей. Лично мы советуем попробовать зеленый салат с хрустящей уткой, сашими из тунца и, конечно, дикого сибаса с черным киноа.

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Меню доступно с 12.00 до 22.00 каждый будний день на первом этаже ресторана.

Адрес: Тверской бул., 26, стр 3 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/turandot-chto-takoe-otkrytoe-menyu/