В Москве появится около 80 тележек с мороженым и напитками

На улицах Москвы с 1 мая начнут работать около 80 тележек с мороженым и напитками. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, всего в городе будет действовать 76 торговых объектов в необычном формате.

"По опыту прошлых лет тележки с мороженым и прохладительными напитками очень востребованы у москвичей в жаркие летние дни", — отмечает Алексей Немерюк

Напомним, впервые сезонные нестационарные торговые объекты появились в парках в 2013 году. Такой формат торговли весьма компактен и удобен, так как передвижная тележка не занимает много места.

Москвичи смогут насладиться любимыми напитками и лакомствами вплоть до 1 октября.

Кстати, на улицах города уже появляются летние веранды — в среднем, каждый четвертый ресторан обещает открыть летнее кафе. Планируется, что все они будут работать до 1 ноября.