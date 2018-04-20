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В Питере есть: кебабы по-турецки в «Едим руками» и лангустины в Terrassa
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В Питере есть: кебабы по-турецки в «Едим руками» и лангустины в Terrassa 

Forbes.ru 46 минут назад
Рестораны северной столицы приготовили для своих гостей званые ужины и региональные сеты, raw bar со свежими морепродуктами, авторские коктейли и возможность есть руками в прямом смысле слова.
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