В новосибирском ресторане появилась стена с часами из трёхлитровых бутылок с Дали и Хэмингуэем

Ресторан «Библиотека» заказал оригинальные часы у художника из Коктебеля, сделанные из винных бутылок. Сегодня, 20 апреля, на стене в заведении появились часы, сделанные из трёхлитровых бутылок.

«Я заказала первую партию давно. Мы их все практически продали или подарили. А это новые часы, сделанные из больших бутылок, которые разрисованы. Достаточно тяжёлые. Не все часы с изображением писателей или художников, но практически на всех написан наш слоган — «Время идти в библиотеку». Есть изображения, а есть бутылки с этикетками от вина», — рассказала корреспонденту НГС создатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина

Часы разных размеров, цены — от 2000 до 5000 рублей за часы с Сальвадором Дали и Эрнестом Хэмингуэем.

«Придумана технология, по которой бутылка остаётся целой, нетронутой, сплюснутой. Получается такая шикарная форма. Мне нравится, что механизм этих часов бесшумный, потому что обычно, когда маленький механизм у таких часов, они громко тикают, а эти не слышно. И они соответствуют тематике нашего заведения. У нас, конечно, есть ещё тарелки из винных бутылок. Их делал новосибирский мастер, но здесь мы не уникальны, потому что и у других заведений сейчас они есть, и производители сделали на массовый поток. А эти часы — пока эксклюзив», — добавила Наталья Ильина.

На днях новосибирец занялся производством деревянных значков в поддержку не поддающего блокировке Telegram — их можно купить за 350 рублей.