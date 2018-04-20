На «Экомаркете» в Коньково пройдёт День Франции

В воскресенье, 22 апреля, на «Экомаркете» в Коньково пройдёт очередное мероприятие из серии, посвящённой культуре и гастрономии разных стран. В этот раз гостей ждёт Франция. Одна из первых ассоциаций с этой страной — безусловно кухня. В программе дня — целых два кулинарных мастер-класса. В 13:20 повара кафе Comme a Paris научат готовить улиток, а в 15:20 команда кафе MixSalad раскроет все секреты приготовления салата «Нисуаз». Отдельную программу подготовили для детей: в 13:00 начнётся мастер-класс по рисованию в стиле импрессионизм «По следам Моне», а в 15:20 будут показывать французские мультфильмы. Взрослых ждёт мастер-класс по изготовлению духов, на котором они смогут почувствовать себя героем «Парфюмера» Зюскинда. Ещё больше воссоздать атмосферу Франции помогут аккордеонист и дуэт электроарфы и трубы, которые исполнят мелодии из «Шербурских зонтиков», «Истории любви» и других любимых фильмов.

День Франции пройдёт при поддержке event-агентства Hot Surprise. Начало — в 13:00. Вход свободный, обязательна регистрация. «Экомаркет» в Коньково расположен по адресу: улица Профсоюзная, 126, корпус 3. Статьи по теме Рецепт дня: салат «Нисуаз» с тунцом Французская кухня для начинающих: рыба Sole Meuniere от Джулии Чайлд Французская кухня для начинающих: суп «Писту» Французская кухня для начинающих: салат «Лионез»

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