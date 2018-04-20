Праздничные трапезы организуют ко Дню Победы в Мещанском районе

Праздничные благотворительные обеды, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Мещанском районе. Первый из них состоится 23 апреля.

Всего организуют 12 обедов.

— Мы планируем накормить представителей Совета ветеранов, Общества инвалидов и Общества чернобыльцев — всего 155 человек, — рассказала Надежда Кондратьева-Сапунова, заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг. — Причем это будет не просто тарелка с кашей, а именно праздничные обеды с закусками, первым и вторым блюдами, десертом. Это давняя очень хорошая традиция в нашем районе.

Она добавила, что обеды организуют рестораны за свой счет.