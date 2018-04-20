Сообразили на двоих: отзыв о гастробаре «Раковая на Таганке»

Расположение

Наталья: Из трех «Раковых» та, которая на Таганке, для меня удобнее всего, потому что по этой ветке расположены и дом, и редакция, а между ними почему бы не заглянуть в гостеприимную «Раковую». От метро идти 5-7 минут, а само здание находится на набережной, так что если солнце не бьет в окна, можно наслаждаться чудесным видом. А если бьет, переместится в глубину зала и заняться делом, то есть раками.

Рита: Расположение «Раковой» очень удачное — набережная Москвы-реки, вид на красивое стеклянное здание Дома музыки и удаленность от людных улиц. На машине до гастробара тоже удобно добираться. Правда, не советую ехать в «Раковую» на личном авто — упустите возможность познакомиться с пивной картой (а в ней, кстати, две сотни сортов). Лучше берите такси и ни в чем себе не отказывайте.

Интерьер

Наталья: Сам гастробар расположен в небольшой отдельном одноэтажном домике, что делает его удивительно уютным. Внутри — длинная барная стойка, десяток столов разного размера на разные компании. Можно посидеть вдвоем за крошечным столиком, а можно и десять человек комфортно усадить за большой круглый стол. Интерьер минималистичен, но не лишен симпатичных деталей. Кажется, дизайнер сделал все, чтобы не отвлекать гостей от главного, то есть от раков.

Рита: Интерьер в хорошем смысле прост и урбанистичен. Ничего лишнего, никаких чрезмерных украшательств и вычурного дизайна. Вместо этого — приятный минимализм в стальном обрамлении и панорамные окна. К слову, день, когда мы решили поесть раков был чуть ли не первым солнечным днем этой весны, весь гастробар был залит светом, что после зимы длиною в полгода, было, согласитесь, очень и очень кстати.

Меню

Наталья: Меню в «Раковых» небольшое и идеально продуманное. Немного закусок, модный сритфут, несколько позиций салатов и, разумеется, раки. Они здесь трех видов — маленькие, большие и огромные. 17 способов приготовления. У нас глаза разбежались. Мы взяли на пробу три вида — классические, в томатном соусе с пармезаном и в соусе дор-блю. Раки — это как семечки. Очень-очень большие семечки с клешнями — если начал их есть, остановиться невозможно. При этом там так мало мяса, что переесть не светит, а вот развлечься и сделать множество смешных фоток — очень даже.

Кроме раков я попробовала поп-корн из раковых шеек (жалко, что его не продают в кинотеатрах, гораздо вкуснее обычного поп-корна), и жареную корюшку, а еще мы взяли мидий, но их нетрадиционная подача немного меня смутила. Обычно мидии утопают в соусе, в котором и готовятся, эти же мидии готовились отдельно от соуса и были им просто политы. Довольно вкусно, но непривычно. Хотя, говорят, шеф раздумывает, не перейти ли к традиционной подаче, так что, возможно, в следующий раз я пойду в раковую именно на мидий.

Рита: Меню довольно компактное, но это не помешало мне изучать его долго и упорно, пока я не выбрала блюдо, за которым точно вернусь — закуску с картофелем и щучьей икрой. На деле вы получите следующее: шедевр (не преувеличиваю!) из бейби-картофеля, яйца-пашот, вкуснейшего соуса из сметаны и еще одного ингредиента, секрет которого я не разгадала, креветок и той самой щучьей икры. Ну а раки — это то еще приключение. Количество стараний, чтобы разделать бедолагу и заполучить ту самую раковую шейку, по силу не каждому — терпение у голодных людей не железное. Но, если относится к этому как к особой культуре, то можно с огромным удовольствием неспешно и медитативно делать свое дело и наслаждаться раками. Чем мы и занялись. Из трех видов, что мы продегустировали, я особо оценила раков в соусе дор-блю — если вы фанат сыра, будете в восторге. Еще один прекрасный пункт из меню «Раковой» — тар-тар из груздей с драниками. Обязательно попробуйте! Но начните все-таки с картофеля с икрой.

Пивная карта

Наталья: Да, в этот раз карта не винная, а именно пивная. Вина в «Раковой на Таганке» нет совсем, зато пива к ракам целых 200 сортов (не преувеличиваю!). Так как я не большой любитель пива, то взяла сухой яблочный сидр — легкий и с приятной кислинкой. То, что надо для нашего набора блюд.

Рита: «Раковая» — рай для любителей пива — слишком много сортов, чтобы не поддаться любопытству и не устроить дегустацию на час-другой. Но это не мой случай — пиво я никогда не любила (и не понимала), а в пивной карте всегда ищу единственный обожаемый пункт — сидр. В Раковой обнаружилось несколько любопытных сортов сидра, из которых я выбрала имбирный. Без ложной скромности — один из самых вкусных, что я пробовала эвэр.

Вердикт

Наталья: В принципе в «Раковую» можно зайти и просто на обед — бургеры, тут, говорят, превосходные. Но лучше все-таки брать большую компанию друзей и идти сюда именно за раками, а еще, конечно, за разговорами и расслабленной атмосферой (под раков она просто не может быть напряженной, говорю же, кулинарная медитация, а не еда).

Рита: «Раковая» не имеет ничего общего с типичной пивнушкой с занудной концепцией. Поэтому срочно собирайте друзей (чем больше, тем лучше) и бронируйте столик — вам гарантированно будет вкусно, хорошо и весело. По секрету скажу, что в меню одной из «Раковых» скоро появятся обожаемые мною устрицы — жду с нетерпением, чтобы удовлетворить любопытство.