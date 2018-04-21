Пиво в Нячанге: зеленое, маракуевое, рисовое

Вьетнам, конечно, не Германия и не Чехия — пивным туризмом не славится. Что, впрочем, не мешает ему быть настоящим раем для любителей пенного.

Пиво в Нячанге продают на каждом углу за смешные деньги и без каких-либо ограничений по времени (по крайней мере, пока). А качество радует как непривередливых туристов, так и настоящих знатоков пива. Главное — знать, что пить и где.

Биа Хой Многие ценители, которые перед поездкой во Вьетнам предварительно прогулялись по Интернету, мечтают попробовать «биа хой» (что в переводе с вьетнамского означает «свежее пиво») — сорт, широко разрекламированный, как «настоящий вкус Вьетнама».

Отзывы на него встречаются разные. Кто-то говорит, что, приехав во Вьетнам, вы обязаны найти какую-нибудь забегаловку в три столика у дороги и заказать стакан того холодненького «вьетнамского», которого «не найти ни в одном приличном ресторане». Одним из главных его достоинств называют цену: от 6 000 донгов за литр ($0,26).

Тем не менее, много и тех, кто утверждает, что «биа хой» — всего лишь разбавленное пиво любого сорта. На самом деле, никакого мошенничества (обычно) нет — это отдельный сорт пива. Просто очень слабенький — всего три процента.

— Это как советское разливное пиво. Никто тогда не говорил «Пойдем, выпьем бархатного» или «Пошли, бахнем Жигулевского». Все говорили «Пойдем за разливным». Ни сорта, ни названия — просто «разливное», — объясняет Андрей Кондратьев , владелец пивного ресторана «Есенин». — «Биа хой» так же производят на специальных заводах и развозят по торговым точкам.

Запретить вам что-то пробовать мы не можем (более того — обязательно попробуйте, если предпочитаете на все иметь собственное мнение). Но не можем мы и рекомендовать этот сорт как обязательный для ознакомления.

Вьетнамские марки

Как мы уже сказали, пиво в Нячанге продается везде и по весьма демократическим ценам. Например, банка «Saigon» стоит около 10 000 донгов ($0,44). Все потому, что большинство вьетнамских производителей используют отечественные ингредиенты. В частности — рисовый солод. Иногда из Китая или Австралии везут и плохо уживающийся во вьетнамском климате хмель, что сразу же сказывается на цене.

И это вовсе не значит, что вьетнамское пиво плохое. Напротив, многие ценят его за легкий приятный вкус, оказывающийся спасительным в жаркую погоду. Но одного вкуса тут мало, так что не удивляйтесь, если в кафе к бокалу пива вам подадут стакан со льдом — вьетнамцы без него не пьют ничего.

Что попробовать из местных марок? В первую очередь, конечно же, «Saigon» — один из старейших брендов Юго-Восточной Азии. «Saigon» бывает «зеленым», «красным» — по цвету этикеток — и экспортным. Первый пользуется у туристов особой популярностью, поскольку второй более крепкий, а третий — Saigon Special — содержит солод и стоит дороже.

Не уступает ему по популярности пиво «333» (по-вьетнамски произносится как «ба-ба-ба»), которое долгое время носило название «33» и было одним из символов Вьетнама наряду с бальзамом «Золотая звезда». Известность марка приобрела еще во время Вьетнамской войны. Ее участники писали об «отвратительном» пиве, которое, тем не менее, было сложно достать. Оно было верным спутником американских солдат на улицах ночного Сайгона. Отвратительным же его тогда делало средство от малярии. В наши дни «Три тройки» обрели приятный легкий вкус, во многом напоминающий все тот же «Saigon».

«Saigon» и «333» — самые популярные среди туристов марки. В магазинах можно встретить и множество других национальных брендов. Кому-то, например, нравится «Huda». Сами вьетнамцы, особенно, живущие в деревнях, предпочитают «Larue». Пробуйте и решайте — возможно, среди вьетнамских марок найдется и ваш фаворит.

Зарубежные марки

Вьетнамцы делают неплохое пиво. Но, как известно, лучшее — враг хорошего. По словам Андрея Кондратьева, если перед вами поставят бокалы с «Saigon и какой-нибудь известной европейской маркой, то второе, скорее всего, понравится вам больше.

Импортное пиво в Нячанге тоже есть. Семимильными шагами по вьетнамскому рынку шагают „Carlsberg“ и „Heineken“. В Нячанге особенно заметно влияние второго бренда, который регулярно устраивает на главной площади города фестивали с фейерверками, популярными артистами и звездами мирового футбола. Площадь с голландской компанией делит хорошо известный русскому туристу сингапурский бренд „Tiger“. Во время рекламной кампании пива „Tiger Crystal“ в Нячанг привозили искусственный снег, который многие жители солнечного Вьетнама видели только в кино. Что касается самого напитка, то вьетнамцы, проживающие в больших городах и не стесненные в средствах, предпочитают именно его.

В Нячанге можно найти и российское пиво: с полок супермаркетов на нас смотрят „Белый медведь“ и „Балтика“. Правда, стоит все это безбожно дорого. Нужно ли тратить на это деньги, когда есть возможность попробовать что-то новое — решайте сами.

Крафтовое пиво

Благосостояние вьетнамцев растет, а вкус слабенького „биа хоя“ постепенно притирается. Местным жителям все больше хочется попробовать чего-то новенького. В последнее время их запросы удовлетворяют производители крафтового пива, весьма уверенно штурмующие вьетнамский рынок.

Самым известным из них, пожалуй, является „Pasteur Street Brewing Co“, чьи бутылки можно найти и в заведениях Нячанга.

»Пастер стрит» открылись в 2015 году и теперь поставляют свое пиво не только в разные города Вьетнама, но и в другие страны Азии, Австралию и США. Везя сырье из Америки и Европы, производители с неутомимым любопытством осваивают традиционные вьетнамские рецепты, ищут новые экзотические ингредиенты — кофе, далатский шоколад и даже вонючий дуриан, который, к слову, в чистом виде противопоказан с алкоголем.

Но есть ли свое крафтовое пиво в Нячанге? Скорее нет, чем да.

— Что такое крафтовое пиво? Это пиво, в основе создания которого лежит «крафт», то есть ремесло, — объясняет Андрей Кондратьев. — И такого производства в Нячанге пока нет. Тем не менее, есть много местных пивоварен, которые производят собственное пиво. Так, как его не фасуют по бутылкам и не продают за пределами этих заведений, его можно назвать крафтовым.

— А вообще понятие крафта растяжимое, — продолжает Андрей. — Сейчас оно вошло в моду и немного изменило свое значение. Теперь, если я не посыпал пиво перцем, не добавил вьетнамского чеснока или еще как-нибудь над ним не поиздевался, то его уже не назовут крафтовым. Яркий пример — подаваемый в нашем ресторане старинный бельгийский «Hoegaarden». Это пиво крафтовое по определению, но, если вы это кому-то скажете, вас засмеют. Ведь такое же пиво продается в магазинах по всему миру. Так что, все зависит еще и от того, что вы вкладываете в понятие «крафт» и что именно ищете в заведениях Нячанга.

Экзотика

Как мы уже сказали, местные пивовары с огромным интересом осваивают в производстве чисто вьетнамские ингредиенты. В частности — страстоцвет, больше известный как маракуя. Этот экзотический фрукт добавляется в пиво, чтобы придать ему легкий фруктовый аромат и тонкий освежающий вкус. Если вы хотите экзотики, то вас ждут в пивоварне «Lousiane» или ресторане «Есенин» с бокалом холодного маракуевого пива (в «Есенине» этот сорт носит одноименное название).

Помимо него в «Есенине» вам предложат еще один экзотический напиток, о котором ничего не знает даже «Википедия» — зеленое пиво. Нет, химия здесь не при чем. Приятный зеленый цвет вьетнамское пиво получило благодаря экстракту морских водорослей. Такой же напиток варят в Китае, только вместо водорослей в Поднебесной используют бамбук.

— Ни первого, ни второго вы там почти не почувствуете, — объясняет Андрей Кондратьев. — Когда зеленое пиво только придумывали, понятия крафта еще не существовало. Производитель, решивший его сварить, хотел просто расширить линейку своей продукции, а потому делал все, чтобы пиво как можно меньше отличалось по вкусу от обычного. В итоге получился прозрачный и мягкий на вкус напиток с 4% алкоголя.

Где все это попробовать?

Как мы уже сказали, пиво в Нячанге продается везде — супермаркеты, маленькие семейные магазины, бабушки с коромыслами. Самое дешевое пиво — по фиксированным ценам и без «налога на цвет кожи» — продается в минимаркетах.

Но что, если вы хотите посидеть с друзьями за бокалом-другим в уютной атмосфере какого-нибудь приличного заведения?

В Нячанге есть несколько пивоварен — «Lousiane», «Beerfest», «Story», «26». Скоро откроется еще парочка. Есть места с красивым видом на море, живой музыкой, приличным и не очень пивом, дорогим и не очень меню — найти среди них своего фаворита мы предоставляем вам самим.

Но учтите, что пивоварни подают только то пиво, которое сами и приготовили. Плохое ли, хорошее, но другого там нет. Если вы хотите иметь представление о вьетнамском пиве вообще, вам нужно заведение немного другого типа. И вот здесь выгодно выделяется ресторан «Есенин» — ресторан с пивом.

— Мы — не пивоварня. — Отмечает Андрей Кондратьев. — Мы всего лишь предоставляем вам весь спектр того, что любителю пива может предложить Нячанг. В том числе, то, что могут предложить некоторые пивоварни. Часть пива мы покупаем у того же «Beerfestа» (в частности, зеленое пиво). Сейчас начали возить некоторые сорта в железных бутылках — своеобразных полутора— и двухлитровых мини-кегах. Например, достаточно известный вьетнамо-немецкий — «Viet Duc» — или темное вьетнамское пиво «Азия». В ближайшее время будем расширять меню. Скоро, например, начнем подавать сайгонское крафтовое «Te Te».

— Пока же у нас есть около 20 сортов разливного и бутилированного пива, как вьетнамских, так и зарубежных марок: светлое, темное, красное, пшенично зеленое, розовое, крепкое, не крепкое. Ну и, разумеется, большой ассортимент закусок и блюд русской кухни, чтобы сделать посиделки с пивом еще более душевными. Так что, хотите ли вы бутылку обычного «Сайгона» или желаете бокал чего-нибудь поинтереснее — ждем вас в одном из двух наших ресторанов!

Автор: Никита Гребенников