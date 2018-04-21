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«Как в ресторане»: знаете ли вы, что такое тартар и с чем его едят
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«Как в ресторане»: знаете ли вы, что такое тартар и с чем его едят 

Мир24 1 час назад
Что может быть лучше классики? Новый подход к классике! Именно так думает наш шеф-повар Александр Журкин. В ближайшем выпуске кулинарного шоу «Как в ресторане» 22 апреля в 10:15 на телеканале «МИР» он покажет, как приготовить знаменитый тартар из устриц и сибаса и брандаду из копченой осетрины. И, конечно, он поделится рецептом фирменного салата ришелье. Все еще думаете, что высокая кухня — это удел профессионалов? Тогда включайте 18-ю кнопку и убедитесь в обратном!
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