«Как в ресторане»: знаете ли вы, что такое тартар и с чем его едят

Что может быть лучше классики? Новый подход к классике! Именно так думает наш шеф-повар Александр Журкин. В ближайшем выпуске кулинарного шоу «Как в ресторане» 22 апреля в 10:15 на телеканале «МИР» он покажет, как приготовить знаменитый тартар из устриц и сибаса и брандаду из копченой осетрины. И, конечно, он поделится рецептом фирменного салата ришелье. Все еще думаете, что высокая кухня — это удел профессионалов? Тогда включайте 18-ю кнопку и убедитесь в обратном! ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ