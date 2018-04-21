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Приглашаем всех: В Махачкале проходит уличный фестиваль Peretz Fest
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Приглашаем всех: В Махачкале проходит уличный фестиваль Peretz Fest 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Приглашаем всех: В Махачкале проходит уличный фестиваль Peretz FestВкусная еда, фаер-шоу, хорошая музыка и уличные танцы — все это второй ежегодный фестиваль уличной еды от Peretz Fest, который проходит в эти минуты в Махачкале.
По словам организаторов, отдела маркетинга Peretz group, фестиваль проходит в первую очередь для сближения людей, для веселья, общения жителей и гостей дагестанской столицы: «Для того, чтобы заложить что-то доброе», — говорит сотрудник отдела Саида.
Но основная цель фестиваля — познакомить гостей с новинками мировой кухни, с существующими топовыми заведениями Дагестана.
«Здесь семь киосков, семь футкорноров входящих в Peretz Group. У нас тут самая разная кухня — восточная, европейская, азиатская, паназиатская, роллы, суши, лапша, бургеры, плов, различные напитки, гонконгские вафли, напитки, любимая картошка — печенюшка. На любой вкус: для гурмана и для всеядного. Любой желающий может подойти и купить себе по приемлемым ценам все что захочет», — говорит Саида.
Мероприятие пройдет в течении двух дней: суббота — воскресенье.
В комплексе фестиваля также идет шоу-программа с танцами, фаер-шоу, а завтра для посетителей ярмарки будет мини-концерт в исполнении популярного дагестанского исполнителя Кекса.
«В этом году мы постарались включить интересную музыкальную часть. Будут конкурсы, вознаграждения, угощения, денежный сертификат. Первый фестиваль людям понравился и поэтому мы решили проводить его ежегодно, а точнее посезонно, следующий фестиваль будет в середине лета в этом же году, а потом уже следующей осенью», — продолжает Саида.
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