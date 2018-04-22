Обеденное меню пополнило коллекцию самых дорогих вещей с «Титаника»

В субботу на аукционе в Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов (140 тыс. долларов) было продано меню самого первого обеда, поданного на борту легендарного «Титаника», передает BBC. Это стало одной из самых дорогих сделок, так или иначе связанных со знаменитым лайнером. Торги провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир.

Проданное меню было подано на стол техническому составу 2 апреля 1912 года во время первого дня ходовых испытаний лайнера. В тот день на обед предлагалось отведать говяжий бульон или куриный суп в качестве закуски, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом как основное блюдо, горошек, цветную капусту и вареную картошку как гарнир, а на десерт — пудинг, королевские груши или пирожные с кофе. Этому меню не суждено было отправиться на морское дно — перед самым отплытием из Саутгемптона в Нью-Йорк его забрал и передал своей жене второй офицер «Титаника», Чарльз Лайтхоллер. Впоследствии ему суждено было стать самым старшим по званию офицером, выжившим при крушении. Умер Лайтхоллер только в 1952 году.

"Это одно из самых редких существующих меню", — сказал перед торгами аукционист Алан Олдридж. Покупателем стал британский коллекционер, имя которого не называется. Еще один участник торгов из Техаса приобрел ключ от штурманской рубки за 78 тысяч фунтов (110 тысяч долларов), а табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена ушла с молотка за 57 тысяч фунтов (80 тысяч долларов).

Ежегодно на продажу выставляются удивительные находки, так или иначе связанные с «Титаником». Особенной популярностью пользуются украшения, часы и письма пассажиров или членов экипажа. Так, за 154 тысячи долларов были проданы часы Эдмунда Стоуна, который был стюардом первого класса на «Титанике». Примечательно, что часы остановились ровно в 2:16, именно в то время, когда погиб их хозяин.

Самым дорогим предметом, найденным на борту «Титаника», стала скрипка музыканта по имени Уоллес Хартли, проданная за 1,8 миллиона долларов. В фильме Джеймса Кэмерона , когда корабль начинает тонуть, первым из небольшого оркестра начинает играть скрипач. Такой режиссерский ход не был случайным — когда лайнер начал тонуть, на палубе действительно играла скрипка. Уоллес Хартли исполнял «Ближе, Господь, к Тебе» в тот самый момент, когда «Титаник» уже шел ко дну.

Самым загадочным предметом с затонувшего судна считают золотой браслет с надписью Эми. Исследователи предполагают, что его владелицей могла быть некая Аманда из числа членов экипажа или же одна из двух пассажирок второго класса — мисс Аманда или Амели. Браслет стал частью богатой коллекции украшений, проданной разом за 2 миллиона долларов. Всего с затонувшего «Титаника» было поднято украшений на сумму примерно в 200 миллионов долларов.