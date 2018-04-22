Как россиянин отдохнул на самом большом лайнере в мире: развлечения, еда и цены

Пользователь Pikabu под ником ujaks рассказал, как они с женой ездили в круиз на самом большом круизном лайнере в мире — «Симфония морей» компании Royal Caribbean. Публикуем его впечатления.

Источник: Pikabu

«Лайнер невероятно огромный! Все лайнеры, которые стоят рядом, кажутся яхтами. А за неделю круиза я нагулял там почти 70 километров — хотя это скорее необходимость, так как ешь много.

Еды и правда очень много. Во-первых, есть пара ресторанов, которые входят в стоимость: на 4 и на 16 палубах. В первом заказываешь по меню, а во втором шведский стол. Мне больше нравится шведский, поэтому я чаще ел там (и завтрак, и обед, и ужин), но решил, что пора что-то изменить, когда съел этот сэндвич.

Тут 28 слоев сыров, колбас, хлеба, зелени и соусов. Было вкусно, после такого можно спокойно умирать. Поэтому я решил завязать со шведским столом и пойти в платный итальянский ресторан Jamie’s Italian от Джейми Оливера — вот тут он всем улыбается с книжки при входе.

Было бесконечно вкусно, особенно лазанья. В итоге выходит не очень дешево, около 40 долларов на двоих, но мне кажется, один раз за круиз надо куда-то сходить. Шведский стол вкусный: много всего, при тебе готовят пасту (порция как будто на 10 человек), все свежее, постоянно приносят новую еду. В общем, рай обжоры. Есть еще разные закусочные на разных палубах — там пицца, фрукты, чай кофе.

Платных ресторанов тоже полно, на всех палубах: есть итальянский, английский, американский, японский. Есть еще крутой ресторан с молекулярной кухней, там все завязано на «Алисе в стране чудес» — очень хотел туда попасть, но резерв был на все дни. Резерв означает, что все рестораны, СПА и прочее лучше забронировать заранее через личный кабинет: не факт, что получится это сделать на корабле.

На лайнере было 5 тысяч человек. Очередей не было: все как-то легко распределяются по кораблю. Только небольшие, минут по 10, на тарзанку и горку.

Ultimate abyss — сухая горка высотой 10 или 11 этажей

Развлечения — это отдельный разговор: их тут очень много. Горки, бассейны, горки, карусель, горки, симулятор серфинга (как-то я не рискнул, а сейчас жалею), тарзанка (это я рискнул и совсем не жалею), куча мюзиклов, ледовых шоу, аквашоу, игровые автоматы, платное казино.

Симулятор серфинга

Центральный парк и горки

Я брал каюту с балконом без вида на море, но с видом на внутреннюю часть. Сначала не знал, как это будет, но ни разу не пожалел: мне досталась самая последняя каюта на палубе, и вид был супер: во-первых, море все равно видно, а во-вторых, это первый ряд на всех шоу (само шоу я не додумался сфотографировать, но репетицию успел)».

Организация поездки

Автор материала на Pikabu получил в комментариях много вопросов о лайнере и ответил на них в новом материале. Он рассказал, что круиз длился неделю, лайнер шел по маршруту: Барселона — Майорка — Марсель — Италия (Специя, Рим, Неаполь) — Барселона. В каждый порт корабль приходит утром и уходит вечером, целый день туристы проводят в городе. Экскурсии можно купить у самой компании: это дает гарантию, что лайнер вас дождется. На выходе из лайнера — куча местных экскурсоводов.

Вид с верхней палубы.

Что входило в стоимость поездки: круиз, перелет, отель за день до (это не обязательно, но в идеале стоит прилетать как минимум за день), интернет на борту и платный ресторан. У автора с женой получилось около 230 тысяч рублей за двоих — это 2200 долларов за круиз, 24 тысячи рублей за перелет в Барселону, отель TWO 18+ — 7 тысяч на двоих с завтраком, интернет — 170 долларов, ресторан на борту — 40 долларов, прочие расходы на борту — примерно 100 долларов.

В стоимость самого круиза входит: каюта, трехразовое питание на шведском столе и в некоторых кафе по всему кораблю, все развлечения, включая горки, серфинг, лазертаг и все шоу, бассейны. Доплатить нужно за пакет алкоголя, платные рестораны, СПА, экскурсии, казино. Пакет спутникового интернета нужно заранее, не позже чем за три дня, купить на официальном сайте. День доступа на одном устройстве стоит 12 долларов.

Чем раньше покупать круиз, тем дешевле получится — в идеале делать это за 6-12 месяцев. Автор рассказал, что покупал круиз у туроператора: так можно найти цену, которой не будет на сайте. Он советует проверить, указан ли оператор как партнер на официальном сайте и есть ли он в реестре туроператоров.

В идеале нужно хотя бы базовое владение разговорным английским, хотя на лайнере есть меню на русском и много русскоговорящих сотрудников.