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Титанические лоты. Какие вещи с легендарного парохода «Титаник» ушли с молотка
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Титанические лоты. Какие вещи с легендарного парохода «Титаник» ушли с молотка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Любая мелочь, уцелевшая после кораблекрушения трансатлантического парохода «Титаник», уходит с аукционного молотка за бешеные деньги. Так, желание обладать не просто раритетной вещью, а предметом, который «помнит» недолгую жизнь и трагическую гибель корабля и его пассажиров, заставляет отдавать за нее баснословные суммы. Вчера в Британии было продано меню первого обеда на «Титанике».
Обладателем лота, заплатив за него 100 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов), стал некий британский коллекционер. Как и любая вещь — это меню имеет свою историю. В данном случае — историю спасения. Дело в том, что второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер прихватил меню с судна еще до его отплытия. На пожелтевшем листке — список блюд, которые подавали пассажирам «Титаника» 2 апреля 1912 года.
Однако это меню предназначалось не для гостей, а для технического персонала парохода во время первого дня его ходовых испытаний. На обед им предложили говяжий бульон или куриный суп, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветную капусту и вареную картошку на гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе. Меню сохранилось в прекрасном состоянии.
Жилет, который не спас жизнь
Следующий лот достался новому владельцу абсолютно случайно. Канадский фермер выловил его у берега. Спасательным жилетом не успели воспользоваться: наплечные ремни оказались целы (обычно их разрезают, чтобы беспрепятственно снять). Этот предмет был продан за 34 тысячи фунтов стерлингов.
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