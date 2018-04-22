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«Как неаппетитно!»: в Лондонском ресторане предлагают круассаны из активированного угля
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«Как неаппетитно!»: в Лондонском ресторане предлагают круассаны из активированного угля 

Eva.ru 41 минуту назад
Фото: Eva.ru
Британка, посетив кафе, увидела там довольно необычные круассаны. Большинство людей привыкло к тому, что угольно-черная выпечка, как правило, имеет такой цвет, если её передержали в духовке. Но эти круассаны из печи достали вовремя, и их смело можно есть без опасения. Более того, они, судя по составу, способны очищать организм.
Жительница Лондона Эми Кин зашла перекусить в местный ресторан и обнаружила там интересное предложение в меню. На витрине с выпечкой лежали непростые круассаны: они были абсолютно черные и совершенно неаппетитные. Как оказалось, это круассаны с активированным углем, сделанные для того, чтобы помочь организму избавиться от токсинов. Неизвестно, решилась ли девушка попробовать эту странную выпечку, однако она не смогла не сфотографировать её. Эми опубликовала фото круассанов в своем Твиттере, и публикация, кстати, привлекла немало внимания. Большинство подписчиков призналось, что никогда не видели подобного и не решились бы съесть такой несъедобный на вид продукт.
В сети забраковали идею владельцев ресторана, отметив, что считают это даже антирекламой для заведения. Интернет-пользователи сомневаются в пользе такого «лакомства» и признаются, что не видят смысла в подобном способе очищения организма. По их мнению, можно просто выпить уголь и съесть нормальный и привлекательный круассан. Они сочли, что внесение в меню такого блюда — просто неудачная попытка привлечь внимание посетителей. «Как неаппетитно!» «Я бы не стал это есть» «Фу, какая гадость» «Я уверена, что это мерзко на вкус!»
А в Бангкоке посетителей местного ресторана ждет куда более необычное зрелище. Владелец заведения придумал для клиентов весьма странное развлечение. Гарантируя взамен скидку, пришедшим поесть предлагают залезть в гроб, который располагается прямо в кафе.
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