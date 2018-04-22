Батутный парк ProJump

Батутный парк ProJump спроектирован по шведской концепции согласно европейским стандартам безопасности. На 2100 кв.м развлечений располагается 10 игровых зон разных уровней сложности: вышибалы, воздушная подушка AirBag, хождение по стенам, акробатическая дорожка, поролоновая яма, баскетбол на батуте, спортивные батуты, аэробол, битва на бревне, хождение по стропе. Для детей от 1,5 до 3 лет сконструирована специальная зона с мини-батутами и горкой.

В ресторане всегда есть свежая горячая еда и напитки. В меню помимо бургеров и пиццы есть паста, салаты, котлеты, гарниры, разнообразные десерты. При парке есть секции по прыжкам на батуте для детей от 3 лет и джампинг фитнесу для ребят от 18 лет. Переодеться и разместить свои вещи можно в просторных раздевалках, оборудованных душевыми кабинами и запирающимися индивидуальными шкафчиками. Стоимость одного часа занятий — от 600р., действуют различные тарифы оплаты, проводятся разные акции и розыгрыши. Здесь можно отметить детский день рождения, корпоратив, выпускной, провести занятие для школьников или детсадовцев, потанцевать на батутной дискотеке.