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Жителя Саратовской области вызвали повесткой в кафе
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Жителя Саратовской области вызвали повесткой в кафе 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Одно из заведений общепита в городе Балаково проявило недюжинный креатив.
Некоторые жители города к своему удивлению обнаружили в почтовых ящиках повестки. Однако это оказался не «привет» от местного военкомата, а всего лишь рекламный ход одного кафе.
Находчивые рестораторы стилизовали рекламный проспект под официальный бланк, на котором в строго официальном стиле, сославшись на Закон о защите прав потребителей, предложили «явиться в кратчайшие сроки на дегустацию нового меню» по обозначенному адресу.
«Дожились: в кафе теперь повестками вызывают, чуть с сердцем плохо не стало. Юмористы», — написал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Балаково» Виталий Леонгардт.
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