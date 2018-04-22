Жителя Саратовской области вызвали повесткой в кафе

Одно из заведений общепита в городе Балаково проявило недюжинный креатив.

Некоторые жители города к своему удивлению обнаружили в почтовых ящиках повестки. Однако это оказался не «привет» от местного военкомата, а всего лишь рекламный ход одного кафе.

Находчивые рестораторы стилизовали рекламный проспект под официальный бланк, на котором в строго официальном стиле, сославшись на Закон о защите прав потребителей, предложили «явиться в кратчайшие сроки на дегустацию нового меню» по обозначенному адресу.

«Дожились: в кафе теперь повестками вызывают, чуть с сердцем плохо не стало. Юмористы», — написал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Балаково» Виталий Леонгардт.