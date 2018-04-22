Очередной выпуск популярного корейского ТВ-шоу записали во Владивостоке

Ведущие жаждали блюд корейской кухни, но не отказались от блинов.

Очередной выпуск программы Let’s Eat Dinner Together на корейском телеканале JTBC был записан во Владивостоке.

Ведущие передачи встретились у одного из заведений общественного питания на улице Адмирала Фокина. При этом один из них пытался завлекать клиентов в блинную простыми фразами на русском языке.