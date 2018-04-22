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Очередной выпуск популярного корейского ТВ-шоу записали во Владивостоке
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Очередной выпуск популярного корейского ТВ-шоу записали во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Ведущие жаждали блюд корейской кухни, но не отказались от блинов.
Очередной выпуск программы Let’s Eat Dinner Together на корейском телеканале JTBC был записан во Владивостоке.
Ведущие передачи встретились у одного из заведений общественного питания на улице Адмирала Фокина. При этом один из них пытался завлекать клиентов в блинную простыми фразами на русском языке.
Затем мужчины отправились искать корейскую семью, которая бы согласилась принять их на обед. Они прошлись по улицам Уборевича и Семеновской, зашли в отель Hyundai. Также ведущие прогулялись по набережной Спортивной гавани.
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