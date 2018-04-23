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Австралийский ресторан, зайти в который отважится не каждый
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Австралийский ресторан, зайти в который отважится не каждый 

Anews 18 минут назад
Фото: Anews
Сегодня мы с вами поговорим о той еде, которую не каждый отважится попробовать. Речь пойдет об уникальном месте на территории Австралии — бургерной Bullcity Burger & Brewery.
Владельцы ресторана сразу поняли, что их заведение мало кому придется по душе. Поэтому для клиентов они придумали специальную систему поощрения. В случае, если посетитель отважится съесть их фирменный бургер, ему подарят футболку с особым логотипом. Изначально кажется, что это обычный бургер, который можно встретить чуть ли не в каждом ресторане быстрого питания. Но присмотревшись к блюду можно увидеть ту самую «загвоздку», которая отпугивает многих клиентов. Сверху булки с котлетйц, соусом и зеленью располагается обжаренный тарантул, а точнее — костариканский полосатый птицеед.
Представители этого вида способны достигать до 15 сантиметров и живут около 30 лет. Впрочем, для человеческой жизни такие «паучки» не представляют опасности и некоторые держат их в качестве питомцев в аквариумах.
Но в Bullcity Burger & Brewery такие птицееды долго не живут. Их обжаривают до хрустящей корочки, а затем размещают на блюде как ингредиент. Такое лакомство обойдется гурману в 30 долларов. ​Кстати, в заведении есть «упрощенные» вариации бургера — с личинками и креветками. Тем не менее за поедание такого бургера вы ничего не получите.
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