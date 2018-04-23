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На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом
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На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом 

Kitchenmag 51 минуту назад
Фото: Kitchenmag
На «Трехгорной мануфактуре» 21 и 22 апреля пройдет городской кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival, пишет The Village.
Среди участников фестиваля — лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга: «Кофейня 8/25», «KOF.», Point Coffee & Food, «Кафетериус», Nook Coffee, «Даблби», «Правда кофе», «Человек и пароход», West 4 Roasters, «Дринкит».
Для гостей приготовят кофейные коктейли, кофейный лимонад или кофейный квас. Также запланированы дегустация кофе со всего мира и финал российского чемпионата по приготовлению кофе.
В зоне маркета можно будет приобрести различные кофейные гаджеты, воронки для заваривания кофе, посуду, джезвы, а также сладости, которые наиболее удачно сочетаются с напитком.
А в зоне семинаров и мастер-классов тем временем расскажут о кофе и кофейном бизнесе. Организаторы обещают разные темы: от заваривания кофе альтернативными методами до влияния воды и молока на вкус напитка. Помимо всего, желающих научат рисовать молочной пеной на кофе.
Вход на фестиваль, который оба дня продлится с 10:00 до 20:00, бесплатный.
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