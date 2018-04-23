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Tin Woodman bar обновил весеннюю коктейльную карту
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Tin Woodman bar обновил весеннюю коктейльную карту 

Kitchenmag 51 минуту назад
Фото: Kitchenmag
Фруктово-ягодные ноты, горчица, настойки и игристое — в новой коктейльной карте от команды Tin Woodman bar. В весеннем коктейльном меню бармены сделали акцент на свежести и необычных сочетаниях. Открывает коктейльную карту освежающий «Тахона Сауэр» — кисло-сладкий дринк со вкусом печеного яблока в карамели, легкой горчинкой темного пива и едва уловимым мескальным дымком.
Среди более крепких позиций — «Ананасовый Плацкарт» на основе джина, обладающий свежестью дыни и мяты и легкой горчинкой, или кисло-сладкий травянистый коктейль «Каникулы в Амстердаме» с добавлением женевера, кальвадоса и розмарина.
Для любителей поэкспериментировать команда бара приготовила «Горчилли» на основе писко и горчицы, которые, казалось, не встретились бы ни при каких обстоятельствах, но на самом деле просто созданы друг для друга. Или коктейль «Плачущий убийца» с табаско, джином и нотками молочного улуна.
Отдельной «фишкой» Tin Woodman являются различные настойки, которые бармены делают самостоятельно. Настойки представлены отдельно шотами, в фирменной бутылке с собой, и, конечно, используются в авторских коктейлях. Например, «Терновая Леди» с джином на сливе, «Жермена в Тропиках» с ромом на бананах, «Драйви» с джином на киви, «Глендейл» с джином на кинзе и др.
Бар работает ежедневно с 12 до 24 ч. Средний чек: 1000-1500 рублей Адрес: пр-т Мира, 26с1
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