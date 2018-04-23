Придворная кухня

Самый горячий формат столичного общепита сегодня — это гастрономические фуд-корты. Первые примеры появились всего пару лет назад, а сейчас их кинулись открывать по всей Москве. Можно быть увереным, что рано или поздно эта волна дойдет и до Новосибирска (тем более, что первые попытки уже делаются). Но пока предлагаю короткую подборку для тех, кто собирается в столицу в ближайшем будущем.

Принципиальное отличие нового явления от привычных фуд-кортов состоит в том, что гастрофуд-корт не «садится» на трафик, который создаёт ТЦ, а сам формирует его. Проще говоря, в такие места люди едут специально, чтобы есть, а не едят, раз уж приехали в гипермаркет и за шмотками. По новосибирским меркам еда на гастрофуд-кортах стоит недешево. В среднем основное блюдо обойдется от 300 до 400 рублей, а если взять ещё салат или закуску и напиток, то можно выложить все 700–800. Но на общем столичном фоне да ещё в сочетании с качеством еды это выглядит вполне разумной ценой. Дешевле только в Макдоналдсе

Первый российский гастрофуд-корт появился на Даниловском рынке, который три года назад взяли в оборот владельцы столичной ресторанной группы «Гинза». К торговым рядам добавили точки с национальной едой, место стало невероятно популярно, причём популярно именно за счет общепита, а не благодаря продуктам, продаваемым на самом рынке (хотя там тоже есть, чем поживиться). Затем такое же преображение претерпел Усачёвский рынок, и тут уже процесс стал необратим. Вот вам несколько относительно новых адресов.

Центральный рынок

Формально, это продолжение «базарной» темы, однако здесь конструкция здания не позволила соединить торговлю и общепит в одном помещении. Так что, собственно, рынок тут находится в подвальном помещении (и говоря откровенно, туда мало кто заглядывает). Основная же жизнь кипит на двух ярусах, где собрано, кажется, всё, что может прийти в голову.

Первое, что видит человек, заходя внутрь, — это точка со свежим грузинским хлебом и разными видами хачапури. Это, кстати, очень правильно, поскольку, выходя, так и подмывает взять с собой лепешку-другую.

А дальше вас ждёт полный набор паназиатской еды (пять точек с японской, китайской, корейской, вьетнамской и тайской кухнями), несколько заведений кухонь «народов СССР», включая советский ретробуфет, мексиканская, испанская, греческая и т.д. закусочные, винный бутик и даже устричный бар, где можно застать несколько десятков видов моллюсков (в основном из Японии). Такое разнообразие, знаете ли, и на французском рынке встретишь нечасто.

Стоит обратить внимание на точку с корейской едой K-ton (здесь, кстати, можно попробовать паровые пирожки пегоди, от которых произошло известное в России, но мало кому знакомое в Корее блюдо пянсэ). Из редко встречающегося на фуд-корте (даже гастро) — точка с испанской паэльей.

В качестве напитка лучше взять чайник ароматного чая или кофе в турке в маленькой точке в центре зала (справа, если стоять лицом к выходу). Здесь же можно попробовать самую разную пахлаву.

«Вокруг света»

Ресторанный дворик в бизнес-центре Никольская-плаза на Никольской. Здесь уже никакого рынка нет и в помине. Сверху, правда, притулились какие-то дорогие магазины, но народу там, похоже, не бывает никогда. В самом «Вокруг света» проходят концерты — в большом зале над столами возвышается сцена, но в остальном это та же галерея еды, что и везде.

Здесь полный набор кухонь, как и на Центральном рынке, но есть свои «фишки». Среди них, например, заведение с техасским барбекю (мясо, которое готовится в специальном закрытом гриле-коптильне). Внимания стоит маленькая точка, где делают картофель по-квебекски под названием, я прошу прощения, «путин» (poutine). В принципе, это просто картошка фри, но жарят её не из замороженного полуфабриката, а прямо из натуральных клубней. Разница довольно существенна.

Ещё здесь можно заказать кусок римской пиццы — большие, готовые уже ломти лежат на витрине, посыпанные прошутто, моцареллой, томатами и рукколой. К пицце хорошо пойдет бокал вина, который можно взять в здешнем баре. На мой взгляд, это лучший сейчас вариант сравнительно недорогой и интересной еды в районе Лубянки.

StrEAT

Фуд-корт в мебельном центре Roomer. Метро «Автозаводская», конечно, — далеко не окраина и не туристическое место тоже. Сам Roomer — огромный торговый центр, заставленный диванами, столами и прочим движимым имуществом, где продавцов явно больше, чем покупателей. И тем ярче контраст, когда, пройдя сквозь его полупустые залы, попадаешь на «улицу еды».

Внутреннее пространство действительно стилизовано под улицу — с высокими фонарями и фальшивыми окнами. На основном «бульваре» собрана еда подороже. Из примечательного здесь — точка с тортелинни (большие итальянские пельмени с самыми разными начинками — шпинат и риккота, картофель и горгонзола, белые грибы с бурратой и т.д.). Продаются они поштучно, так что можно попробовать сразу несколько вкусов. Чуть дальше — стойка с приличным выбором рыбы и морепродуктов.

В более темный переулок загнана экзотическая кухня. Обязательная для гастрофуд-кортов точка с вьетнамской едой стилизована под закусочную под отрытым небом. Огромная миска фо бо стоит 350 рублей, но вы точно не захотите есть после неё ещё долго.

Тут же жарят очень приличную шаурму. А по соседству можно заказать все известные виды хинкалов (не путать с хинкали) — дагестанское блюдо из теста, которое почему-то существует в нескольких, совершенно не похожих друг на друга, вариантах.

«Зарядье»

На месте снесенной гостиницы «Россия» рядом с Кремлем в этом году частично открыли для публики парк, музей и вообще культурный центр «Зарядье». И, конечно же, здесь тоже не могло обойтись без гастрофуд-корта. Он меньше прочих, но выглядит, пожалуй, самым пафосным. Устроен он уже иначе. Это не отдельные точки — каждая со своей кассой, а единый комплекс, где посетители располагаются преимущественно вокруг какого-то конкретного заведения — острова.

Такого разнообразия, как на вышеперечисленных фуд-кортах, здесь нет — упор сделан на том, чтобы представить кухню и продукты России. Самый крупный остров предлагает рыбу и морепродукты, по соседству расположились устрицы с Дальнего Востока. Чуть дальше — стойка с супами, следом идет птица. В общем, тоже придумано довольно интересно.

Eataly

Глобальный проект — эдакое пространство итальянских продуктов, организованное в стилистике рынка. По всему миру эти центры пользуются огромным успехом. В России, впрочем, дела идут пока не так блестяще. В Москве Eataly открылся на четвертом этаже торгового комплекса у Киевского вокзала. Но не в «Европейском», а чуть дальше, куда основная масса народу попросту не доходит. А из тех, кто доходит, лишь часть поднимается на четвертый этаж. А, между тем, там есть, на что посмотреть и что попробовать.

Честно говоря, не очень понимаю, как этот проект может существовать в условиях санкций, но бакалейный отдел завален сыром, колбасой и прочей запрещенкой. Торговые ряды здесь перемежаются с буфетами и кафе, где можно попробовать практически всё, чем Италия известна в плане массовой гастрономии: пицца, паста, поркетта (запеченная свинина), разнообразные десерты. Цены, кстати, не отличаются от среднемосковских. Так же будете в этих краях — заходите.

В Новосибирске гастрофуд-корты пока не приживаются. Первая попытка такого рода была сделана ещё в прошлом году комплексом «Подземка». Там вроде бы тоже собрали разные концепции, но народ туда ходил, только когда в «Подземке» были какие-то интересные мероприятия. А общепит не может работать эффективно пару дней в неделю. Это столичной публике не составляет труда проехать пять — шесть станций на метро (а потом метров 300 пройти пешком). В Новосибирске что-то подобное можно было бы организовать, наверное, в здании пассажа рядом с «Универсамом». Там уже сейчас работает три заведения, но если пройти дальше, то попадаешь на какие-то задворки. Но появись там штук шесть точек с интересной едой, народ бы туда пошёл.