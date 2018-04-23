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На тбилисских рынках нашли сотни килограммов просроченного мяса
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На тбилисских рынках нашли сотни килограммов просроченного мяса 

Мир24 1 час назад
Инспекторы национального агентства по контролю за качеством продуктов обнаружили на тбилисских рынках десятки килограммов просроченного мяса, сообщает телеканал «МИР 24».
Говядину и курятину, которые, по заключению экспертов, должны были уничтожить, горе-бизнесмены хотели продать кафе и ресторанам. Владельцы торговых объектов оштрафованы, а работа недобросовестных точек общепита приостановлена. Там проходят проверки.
«Всего мы выявили более 200 килограммов мяса сомнительного происхождения, которое было изъято. Кроме того, на основе имеющейся информации, известен список объектов общепита, менеджеры которых по заниженным ценам приобретали некачественный товар с целью получения выгоды», — отметил инспектор агентства по контролю за качеством продуктов Николай Гаицемлидзе.
Раннее в тбилисских ресторанах сотрудниками агентства были выявлены случаи реализации ослиного мяса, которое выдавалось за говядину. Рейды продолжаться и в других крупных городах республики.
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