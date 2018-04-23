Псковские сето: хорошее путешествие — это когда вас вкусно угостили

Псков в 4 раз собрал вкусные приграничные народы и восхитился сетоскими изысками.

Речь идет о Международном этногастрономическом форуме «Вкус без границ», который проходил в Пскове с 19 по 21 апреля. Среди участников этого форума оказались и ученики псковской Школы межэтнической журналистики (студенты ПсковГУ). Мы не просто дегустировали национальные блюда, а постарались попробовать на вкус профессию гастрономического этнорепортёра.

Одним из почётных гостей этого форума стала руководитель этнокультурного общества народа сето Хелью Маяк. К сожалению, гости из других регионов и стран так старались побольше рассказать псковичам о своих гастрономических традициях, что Хелью Александровна не успела выступить. Поэтому я взял у неё небольшое интервью в кофе-паузе, чтобы узнать, какой гастрономией удивляют приезжих псковские сето.

— Мы маленький финно-угорский народ, — рассказала она. — Предположительно, нам около тысячи лет. В летописи говорится, что мы остатки древней чуди, сперва были язычниками, а теперь православные. Мы проживаем в основном в Печорском районе Псковской области, а всего ва всего в России нас двести человек. У нас есть свой язык, свои традиции и свои национальные блюда, а ещё своя музейная деревня-усадьба в деревне Сигово, где эти блюда можно отведать. Ведь в нашем музее есть свои сад и огород, а скоро будет и собственная музейная корова.

— И чем же вы угощаете своих гостей? Сколько это угощение стоит?

— Угощение входит в программу посещения нашего музея. Чаще всего мы потчуем туристов сетоскими пирогами и нашим знаменитым тыквенным компотом. Сетоская национальная кухня сильно зависит от времени года, поэтому угощение каждый сезон разное. Мы считаем, что туристы приезжают к нам не только узнать что-то для себя новое и необычное, но и отведать это необычное. Оно и правильно. Если ты ждёшь гостей, то позаботься о том, чтобы они не ушли от тебя с пустым желудком. Ведь если им понравится сетоская еда, они приедут к нам ещё!

— А сколько туристов к вам приезжает ежегодно, большой ли поток?

— Ежегодно к нам приезжает около восьми тысяч человек, и мы стараемся накормить абсолютно всех. Каждый день мы печем пироги и готовим основные сетоские блюда — такие, как тыквенный компот, кровяные колбаски, сыр, тушеная капуста с перловой крупой и очень много видов пирогов.

На псковские этнографический форум Хелью Александровна тоже явилась не с пустыми руками, а привезла сетоский музейный пирог, настоящее произведение искусства, и, конечно же, знаменитый сетоский сыр домашнего приготовления с тмином.

Естественно, никто не мог пройти мимо сетоской дегустационной площадки.

Попробовал и я, каков народ сето на вкус, и сразу захотел в гости к гостеприимным псковским сето.

Кирилл Карпов