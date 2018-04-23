В Chef's Table by Grand Cuisine пройдет ужин Диего Прада

26 апреля в ресторане Chef's Table by Grand Cuisine (Смоленская пл., д. 3) пройдет ужин шефа Диего Прада. Диего Прада — профессор по ферментации и координатор в лаборатории Basque Culinary Center. Диего Прадо пристальное внимание уделяет ферментации и дикоросам. В 2014 году он основал кулинарную студию FoodStudio в Чили, где исследует обе эти темы и работает над собственной концепцией подачи блюд.

26 апреля он даст единственный ужин в Москве в гостях у White Rabbit и Владимира Мухина — в проекте Chef's Table by Grand Cuisine.

Меню вечера:

Говядина, авокадо и морские ежи«Сопайпильяс» и моллюскиКуриные сердечки и киноаРедис и чанкакаСвиная кожа и брокколиХрустящие листья и сок моллюсковБелая спаржа и сырые креветкиХек и крапиваГовяжий язык и водоросли «кечуа»Водоросли и огурецЦветная капустаЖелудьМалиновая конфета «Комбуча»Печенье из коры и сироп из березового сока«Поздний урожай» Баскский сидр.