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Отец и сын открыли у часовни бургерную и назвали её в честь себя
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Отец и сын открыли у часовни бургерную и назвали её в честь себя 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В бизнес-центре на Красном проспекте. 17 в центре Новосибирска открылось заведение «Ширбургер» — его открыли отец и сын, а в названии они использовали свою фамилию.
Бургерная «Ширбургер» заняла помещение на втором этаже, где ранее уже открылись «Додо пицца» и небольшая кондитерская Russian cake. В маленьком зале, выходящим окнами на часовню Святого Николая, всего шесть столиков на двоих.
Основное блюдо — бургеры, булочки для которых пекут здесь же в заведении. Цены на бургеры начинаются от 48 рублей. Самый дорогой бургер — двойной чизбургер — стоит 248 рублей.
Кроме привычных для таких заведений чая, кофе и газировки, в «Ширбургере» делают молочные коктейли (от 49 рублей).
Заведение открыла компания «Ширгрупп», которая по данным «СПАРК», принадлежит Славику Ширваняну и его сыну Арсену.
Как рассказал корреспонденту НГС Славик Ширванян, для него это не первый опыт в общепите, но до сих пор он открывал небольшие точки с уличной едой, преимущественно восточной. Кроме общепита, у бизнесмена есть собственное пищевое производство.
Заведением на Красном проспекте Ширванян ограничиваться не собирается. «Ходим сделать сеть. Где-то 15 таких бургерных открыть в Новосибирске», — поделился предприниматель своими планами.
«Ширбургер» — уже вторая бургерная в здании на Красном проспекте, 17. Здесь уже порядка двух лет работает заведение сети «Мясо Roob». С начала года это уже второй новый бургерный проект, который обещает стать сетевым. В феврале на улице Ленина заработало заведение Real Burgers владельцы сети кофеен Organic Coffee.
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