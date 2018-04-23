Юлия Кондакова и Ольга Понарина: Это не место работы, это дом, в котором мы живем

Руководители гостинично-ресторанного комплекса «Престиж» постоянно находятся в поиске и продвижении новых идей, в апреле запускают новый формат встреч для общенияс гостями и рассказа о работе как отеля, так и ресторана.

Что в работе вызывает у вас особую гордость?

Ольга: Основные принципы, которыми мы руководствуемся в работе: забота, внимание, уют и комфорт. Я горжусь всем, что мы делаем. Благодаря совместной работе с сестрой, которая является директором ресторана, это задает определенный ритм и атмосферу. Мы все друг другу больше, чем коллеги, мы — семья.

Юлия : Помните фильм «Чарли и шоколадная фабрика»? В нашей кондитерской происходит нечто подобное. Несмотря на то, что кондитеров у нас всего четверо, каждый занимается четко своей работой и обладает «фишкой», способной превратить обыкновенный десерт в маленький гастрономический шедевр. Я уважаю их за старую закалку. Наши поставщики десятки раз предлагали нам начать добавлять в десерты вещества, способные увеличить срок годности и сэкономить наши деньги, но они всегда отказываются и используют исключительно натуральные ингредиенты. От этого наши кулинарные шедевры пользуются значительной популярностью.

Ваш отель достаточно часто выбирают гастролирующие певцы, режиссеры, музыканты и политики, как думаете, почему?

Ольга: У нас нет разделения на «звезда» и «просто гость». Надо понимать, что для нас «Престиж» — это не просто место работы и семейный бизнес, это наш Дом. Как все встречают своих родственников, живущих в другом городе и приезжающих повидаться? На столе — все самое вкусное, в спальне — свежее белье, а в ванной комнате — парфюмерия, халаты и полотенца. Здесь тот же самый принцип. Каждый номер, вне зависимости от того эконом или люкс, снабжен средствами индивидуальной парфюмерии и банными принадлежностями, а при заезде гостя ждет вкусный комплимент.

Юлия: Наш шеф-повар Инна Прокопова приготовит и омара, и стейк из семги с овощами на гриле, а при необходимости пожарит картошки с луком и испечет пирожков, что душа просит, то и сделаем. Люди гостят у нас от недели и до полугода. Это достаточно длительный срок, поэтому мы хотим, чтобы тоска по дому не была проблемой и человек мог расслабиться, получить удовольствие от поездки, независимо от цели приезда в Курск.

Какая самая безумная просьба поступала от гостя, и вы ее выполнили?

Ольга: Одна женщина просила поставить шезлонг на крышу отеля, чтобы позагорать. Мы пошли ей навстречу, учтя все меры безопасности. Другой гость, большой любитель индивидуального фитнеса, хотел, чтобы в его номере стояла беговая дорожка. Ну что поделать — поставили. Дорожка так до сих пор и стоит в этом номере. Небольшой формат отеля подразумевает гибкость к запросам и максимальное участие сотрудников. Любое желание будет решено без лишних вопросов. Все оптимизировано. На мой взгляд, такая модель наиболее востребована. Современные деловые люди ценят не помпезность и роскошь, а личностный комфорт.

Скоро старт свадебной лихорадки. Готовы?

Юлия: Всегда готовы! Свадьба — это волшебство, но одновременно и стресс для пары. Мы сами через это проходили и знаем, как невеста волнуется за все, начиная с маникюра, который должен подходить под нижнее кружево на платье, заканчивая рассадкой и контролем ужина. Иногда гости, которые хотят провести у нас какое-либо торжественное мероприятие, рассказывают нам о том, что в других заведениях декор или украшения были за дополнительную плату — мы так не делаем. Наш ресторан предоставит и красную дорожку, и лепестки роз, и чехлы на стулья необходимого цвета абсолютно бесплатно.

Мне кажется, участвовать в начальном этапе становления новой семьи — это что-то особенное, поэтому мы стараемся делать все возможное, чтобы жизнь молодоженов началась без какого-либо стресса. Мы предоставляем организацию утра невесты, скидки для размещения близких и друзей в день свадьбы, а для невесты и жениха — завтрак и позднее выселение из гостиницы. Для нас важно сохранять связь с парой, которая праздновала у нас свой «главный» день, поэтому на первую годовщину мы дарим подарочный сертификат, который включает в себя пятидесятипроцентную скидку на номер, двадцать процентов на все меню или сертификат на сумму до пяти тысяч, все зависит от заказа. В связи с авторским дизайном нашего отеля и ресторана к нам приезжают свадебные пары для фотосессии. Мы стараемся им не отказывать в этой просьбе, даже если они по каким-либо причинам отмечают свое торжество не у нас.

Кейтеринг — одно из ваших основных направлений. Что вы можете предоставить?

Юлия: Все, что пожелаете. Сегодня очень популярны выездные регистрации и камерные свадьбы. Мы предоставляем арку, все техническое и музыкальное оборудование, столы, стулья, скатерти… здесь нет предела. Мы устанавливает звук и свет, контролируем процесс от начала и до конца. И это касается не только свадебных церемоний. Мы организовываем кофе-брейки, выпускные вечера, выставки и презентации, деловые переговоры, предоставляем полное меню, которое очень мобильно, если желаемого блюда в списке нет, приготовить его не составит труда. Для нас, в принципе, не существует понятия «нет», всегда «да». Если необходимо, придумаем, как осуществить задумки и желания гостя. Наша главная задача и цель, чтобы каждый, кто пришел к нам хотя бы один раз, постоянно возвращался и возвращался вновь. А еще важно знать, что бизнес-отель «Престиж» проводит гастрономические вечера и винное лото. Каждое воскресенье с 12 до 15 часов дня здесь проводятся бранчи, куда родители могут взять своих детей, для которых есть аниматоры и развлекательная программа. Отель может организовать романтическое свидание, куда входит проживание в номере, ужин при свечах, завтрак в номер, а также игристое шампанское, как комплимент.

Текст: Полина Воротынцева.

Фото: Виталий Шишов.