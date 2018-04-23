В Нижнем Новгороде открывается новый ресторан E11even

Завораживающая панорама Нижнего Новгорода в сочетании с новой русской кухней — компания Ivlev Group открыла интересный гастрономический проект на высоте.

На высоте во всех смыслах.

E11even разместился на 11-м этаже гранд-отеля «Ока» — это первая и единственная панорамная ресторанная история в Нижнем Новгороде с потрясающими видами на город, который вдохновляет. Помимо географической высоты взяли и высоту гастрономическую: за кухню в E11even отвечают именитые Константин Ивлев (шеф-повар, ведущий кулинарных телепроектов «Адская кухня», «На ножах») и Илья Благовещенский (шеф-повар, специализирующийся на приготовлении блюд современной русской кухни).

Мягкая светлая мебель, изящные люстры с подвесами, окна в пол, наполняющие пространство светом, сквозь которые просматривается вся трогательность живописных пейзажей — в качестве интерьерного решения для ресторана выбрали всегда актуальную классику. В гармонии с ней развешанные на стенах натюрморты с цветами — добрые и вдохновляющие работы известного нижегородского художника Аси Феоктистовой. Днем в ресторане устраивают деловые встречи бизнесмены, а вечер — время уютных, размеренных и романтических ужинов. В E11even позаботились и о тех, кто на высоте птичьего полета хочет отпраздновать важное событие в жизни. Для проведения фуршетов и банкетов здесь есть все необходимое: специальные меню и предложение на алкоголь — кстати, барную карту ресторана можно оценить и за отдельной контактной барной стойкой — сцена и техническое музыкальное и световое оборудование. В основе гастрономического предложения E11even — тренд современной кулинарии, новая русская кухня, а также европейские блюда в авторском исполнении.

Разработкой меню занимался творческий тандем известных и талантливых шефов — Константин Ивлев и Илья Благовещенский. Пряная килька на печеном картофеле с тар-таром из яиц и зеленого лука, борщ с разваренным мясом бычка, стерлядь, томленная в березовом соке с хрустящими овощами, знаменитый «Медовик Ивлева»… Все эти гастрономические находки — отдельный повод для посещения ресторана. Во-первых, потому что готовятся они с учетом всех последних технологий, а во-вторых — в основном, из локальных продуктов: натуральные, свежие и качественные мясо, рыбу, птицу, овощи, сыры ежедневно сюда поставляют местные фермерские хозяйства. То, что заботливо выращено на нижегородской земле, можно попробовать практически в каждой позиции меню. А это уже особая, правильная философия еды.

E11even — ресторан на высоте с современной философией еды.

На правах рекламы.