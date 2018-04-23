7 Лучших летних веранд Москвы

Наконец-то в столицу пришло тепло и все рестораны потихоньку начали расширять свои территории, открывая веранды. Рассказываем, где насладиться вкусной едой, нежась под ярким солнышком и радуясь теплому летнему ветерку.7 Лучших летних веранд МосквыRose Bar Рестораны Rose Bar на Большой Дмитровке и в «Crocus Сити Молл»

уже открыли свои веранды. Rose Bar Moscow на Большой Дмитровке в теплое время года превращается в большую летнюю веранду, благодаря раздвижной крыше. У гостей ресторана есть возможность не только попробовать блюда из сезонного меню с обилием свежайшей рыбы и морепродуктов и авторскими коктейлями, но и полюбоваться панорамным видом на город. Rose Bar Crocus City на летний период предлагает расположиться у самого настоящего бассейна с современной системой очистки и всеми удобствами, необходимыми для комфортного отдыха. Можно не только загорать в шезлонгах и плавать в бассейне, но и наслаждаться вкусными блюдами от известного бренд-шефа Кирилла Бергера. Есть хинкали, пить вино

Маленькая Грузия в самом центре патриарших прудов — это ли не счастье? Веранда, оформленная в 50 оттенков белого, грузинская кухня и подборка хороших вин — именно это вы получите в ресторане «Есть хинкали, пить

вино». Это место — отличный выбор для обеда или даже ужина, все зависит от того, чего ваша душа требует. Карлсон

Ресторан, расположенный на крыше бизнес-центра Central City Tower. Вид с крыши

потрясающий: кремль как на ладони. Помимо прекрасного вида вы можете

насладиться там не менее прекрасной едой, за которую отвечает бренд-шеф Карл

Греку. Ну а обширная коктейльная карта поможет вам скрасить ужин хорошими

напитками и незабываемыми эмоциями.

Счастье на крыше

В «Счастье на крыше» стоит идти за вкусными завтраками и огромным количеством десертов. Хороший кофе или бокал шампанского — в зависимости от того, что нужно вам. Вид — чудесный, атмосфера —

европейская, еда — достойная.

Valenok

который находится на цветном бульваре. Там хорошо в любое время года, но летом

— особенно. Веранда, кажется, даже больше самого ресторана, украшена

гортензиями и всевозможной зеленью, а о еде и говорить ничего не стоит, если

хотите умереть от наслаждения, путь вам заказан именно в этот ресторан.

Strelka

Bar Пожалуй, самое модное и «тусовочное» место Москвы. Идти туда

стоит вечером и непременно нужно оставаться на всю ночь. Берем с собой друзей,

пьем апероль, танцуем под сеты различных диджеев и знакомимся с творческими людьми,

концентрация которых в «стрелке» всегда зашкаливает.