Ещё
Лучшие летние веранды Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие летние веранды Москвы 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: fraufluger.ru
Наконец-то в столицу пришло тепло и все рестораны потихоньку начали расширять свои территории, открывая веранды. Рассказываем, где насладиться вкусной едой, нежась под ярким солнышком и радуясь теплому летнему ветерку.

Rose Bar

Rose Bar Moscow на Большой Дмитровке в теплое время года превращается в большую летнюю веранду, благодаря раздвижной крыше. У гостей ресторана есть возможность не только попробовать блюда из сезонного меню с обилием свежайшей рыбы и морепродуктов и авторскими коктейлями, но и полюбоваться панорамным видом на город.
Rose Bar Crocus City на летний период предлагает расположиться у самого настоящего бассейна с современной системой очистки и всеми удобствами, необходимыми для комфортного отдыха.
Можно не только загорать в шезлонгах и плавать в бассейне, но и наслаждаться вкусными блюдами от известного бренд-шефа Кирилла Бергера.

Есть хинкали, пить вино

Маленькая Грузия в самом центре патриарших прудов — это лине счастье? Веранда, оформленная в 50 оттенков белого, грузинская кухня и подборка хороших вин — именно это вы получите в ресторане «Есть хинкали, пить вино». Это место — отличный выбор для обеда или даже ужина, все зависит от того, чего ваша душа требует.

Карлсон

Ресторан, расположенный на крыше бизнес-центра Central City Tower. Вид с крыши потрясающий: кремль как на ладони. Помимо прекрасного вида вы можете насладиться там не менее прекрасной едой, за которую отвечает бренд-шеф Карл Греку. Ну а обширная коктейльная карта поможет вам скрасить ужин хорошиминапитками и незабываемыми эмоциями.

Счастье на крыше

В «Счастье на крыше» стоит идти за вкусными завтраками и  огромным количеством десертов. Хороший кофе или бокал шампанского — в зависимости от того, что нужно вам. Вид — чудесный, атмосфера — европейская, еда — достойная.

Valenok

Очередное творение Аркадия Новикова — ресторан «Валенок»,
который находится на цветном бульваре. Там хорошо в любое время года, но летом — особенно. Веранда, кажется, даже больше самого ресторана, украшена гортензиями и всевозможной зеленью, а о еде и говорить ничего не стоит, если хотите умереть от наслаждения, путь вам заказан именно в этот ресторан.

Strelka Bar

Пожалуй, самое модное и «тусовочное» место Москвы. Идти туда
стоит вечером и непременно нужно оставаться на всю ночь. Берем с собой друзей, пьем апероль, танцуем под сеты различных диджеев и знакомимся с творческими людьми, концентрация которых в «стрелке» всегда зашкаливает.
Fraufluger.ru: последние новости
5 лучших мюзиклов для веселого вечера с друзьями 8 Супер триллеров для дождливых вечеров 7 лучших фильмов с неожиданной развязкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение