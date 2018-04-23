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Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
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Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах 

Рамблер 1 час назад
Если вы любите пиццу, то наверняка у вас дома хранится с десяток рецептов приготовления пиццы. Когда лень возиться с готовкой, то вполне можно заказать доставку пиццы на дом, ну а в крайнем случае купить замороженный полуфабрикат и разогреть в микроволновке. Конечно же, в заводских условиях продукты создаются автоматами, а человек лишь следит за правильной работой умных машин. А знаете ли вы, как именно замешивают тесто, кто размазывает соус и каким образом распределяют начинку? Сейчас вы увидите тонкости процесса создания популярнейшего блюда. А заодно вы изучите, как получают аппетитные шоколадные плитки, как разливают по бутылкам газировку, из чего на самом деле делают чипсы и кетчуп и почему круассаны всегда получаются такими пышными и воздушными. Ну а на десерт — рассказ о процессе производства мороженого.
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