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В Волгограде закрыли еще два ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности
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В Волгограде закрыли еще два ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура через суд добилась приостановки деятельности волгоградских торговых центров «Советский» и «Зеленое кольцо», а также ресторана «Водолей» из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на старшего помощники областного прокурора Оксану Черединину.
Ранее по результатам проверки мест массового пребывания людей из-за нарушений норм пожарной безопасности по требованию прокуратуры в Волгограде была приостановлена работа кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл», а также закрыт торгово-развлекательный комплекс «Семь звезд».
На прошлой неделе аналогичные санкции были применены к батутному комплексу «Небо» и кинотеатру «Киномакс» в Волгограде, а также к торгово-офисному центру SVL в центре города.
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